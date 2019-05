Nancy Drew ottiene la promozione da The CW ma perde suo padre | Scott Wolf si unisce al

Upfront 2019-20 The Cw - ordinati Batwoman - Katy Keene e Nancy Drew : Non aspetta la settimana prossima neanche The Cw, che già oggi annuncia l'ordine di ben tre nuove serie tv per la prossima stagione. Tra queste, la tanto annunciata Batwoman, con Ruby Rose nei panni della protagonista. L'attrice ha già vestito i panni della supereroina nel crossover Dc Comics andato in onda a dicembre e che è servito anche a testare la reazione del pubblico nei confronti del personaggi.Le altre due serie ordinate, invece, ...

Upfront 2019 : The CW ordina Batwoman - Katy Keene e Nancy Drew - ecco i pilot che restano in vita : Upfront 2019: The CW da il via libera alle serie tv Batwoman, Katy Keene e Nancy Drew. Tra i pilot Glamorous ancora in vita. Scartato lo spinoff di Jane The Virgin. Gli annunci pre-Upfront aumentano col passare dei giorni, più si avvicina la data. Dopo NBC, oggi è il turno di The CW che ha dato il via libera a tre serie tv: Batwoman, la serie con Ruby Rose che era considerata una certezza già da gennaio. A questa si aggiungono Katy Keene, che ...