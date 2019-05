Milan | Gattuso | niente rancore Bakayoko

Milan - a tutto Gattuso : “le carezze di Scaroni? Preferisco l’aria tesa” e su Bakayoko… : Milan, Rino Gattuso ha parlato della corsa Champions League che vede i rossoneri in difficoltà rispetto all’Atalanta che ha 3 punti di vantaggio “Le parole di Scaroni? Dobbiamo far sentire la fiducia a tutti i giocatori. Io non ho bisogno di essere sempre accarezzato, non mi piacciono le carezze. A me piace stare a volte dove c’è bordello, non mi sento un estraneo quando c’è aria tesa. Le carezze vanno fatte ai ...

Gattuso ai saluti - per il Milan spunta l’idea di Simone Inzaghi : Dopo un annata altalenante Rino Gattuso al termine della stagione verrà sostituito pare da Simone Inzaghi, i dettagli delle trattative.spunta un nome nuovo per la panchina rossonera. Secondo quanto viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan pensa a Simone Inzaghi, attuale tecnico della Lazio.L’allenatore è molto legato ai colori biancocelesti, ma il suo futuro sembra essere in discussione,considerando anche le parole pronunciate ...

Tentazione Milan : Inzaghi 'punzecchiato' da Lotito dopo Gattuso? : Inzaghi AL Milan - Come riporta la Gazzetta dello Sport, si è aperto il gioco alla successione di Gennaro Gattuso . Se non dovesse arrivare in Champions, per lui sarebbe capolinea: al suo posto anche ...

Panchina Milan - è testa a testa per il sostituto di Gattuso : Panchina Milan – Clamoroso valzer di allenatori nel campionato di Serie A con le big pronte a cambiare in vista della prossima stagione. Novità non solo sulla Juventus ma anche sul Milan. La stagione del club rossonero non può essere considerata all’altezza ed i demeriti sono anche di Gennaro Gattuso, l’allenatore non è il principale responsabile ma ha le sue colpe. La squadra dal punto di vista tecnico non è ...

Milan - Scaroni ripone piena fiducia in Gattuso : “la Champions dista solo 3 punti - crediamo nell’allenatore” : Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, conferma la sua piena fiducia in Gennaro Gattuso per il finale di stagione che vede i rossoneri a 3 punti dalla zona Champions Tre partite rimaste, tutte da giocare come fossero una finale e sperare che le altre squadre in lotta per la Champions League facciano qualche passo falso. Il rush finale del Milan vede Fiorentina, Frosinone e Spal da giocare con Gattuso in panchina. La conferma arriva dal ...

Conti : 'Vorrei stare al Milan a vita. La Champions e le voci su Gattuso...' : IL MONDO Milan - 'Ho sposato questo progetto, voglio stare qui, con o senza Champions per me non cambia niente, qui mi sento a casa, sono ben voluto, vorrei restare tanti anni, fosse per me per ...

Milan - Scaroni : 'Fiducia massima in Gattuso e dirigenti. Ottimista per la Champions' : A San Siro, ad assistere alla vittoria del Milan sul Bologna, c'era anche Paolo Scaroni. Il presidente rossonero, seduto nel suo solito posto in tribuna, ha prima esultato per i gol di Suso e Borini. ...

Milan - parla Scaroni : “ho visto miglioramenti e sul futuro di Gattuso…” : Milan, il presidente Paolo Scaroni ha fatto il punto sull’annata rossonera e sulla panchina di mister Gattuso Milan, il presidente Paolo Scaroni è tornato a parlare delle vicissitudini rossonere. Interpellato dall’Ansa durante l’assemblea di Lega, Scaroni si è detto ottimista in vista del finale di stagione: “Lunedi’ sera a San Siro ho visto segnali positivi dalla squadra, che ha sofferto, lottato, e’ ...

Chi sarà il nuovo allenatore del Milan : probabili successori Gattuso. I nomi : Chi sarà il nuovo allenatore del Milan: probabili successori Gattuso. I nomi Il Milan è ancora in corso per il quarto posto. Tutto l’ambiente rossonero è concentrato sulla conquista della Champions, d’altra parte, la dirigenza ha già cominciato a preparare la prossima stagione partendo innanzitutto dall’allenatore che raccoglierà l’eredità di Gattuso. Milan: poche probabilità per Sarri e Pochettino Sono 3 i nomi principali che circolano ...

Milan - Gennaro Gattuso verso l'addio. 'Mi piacerebbe tornare'. L'amico big che vuole soffiargli la panchina : Le strade del Milan e di Andrij Shevchenko potrebbero incrociarsi ancora una volta, anzi potrebbero farlo subito se dipendesse dai desideri dell'ex attaccante ucraino. Oggi commissario tecnico della ...

Shevchenko : 'Mi piacerebbe allenare il Milan. Gattuso sta facendo molto bene' : Otto anni di successi, quelli trascorsi da Andriy Shevchenko al Milan, che gli hanno permesso anche di vincere il Pallone d'Oro nel 2004. Inevitabile, dunque, che il legame con i rossoneri sia ancora ...

Milan-Di Francesco - l’ex Roma in pole per sostituire Gattuso : MILAN DI Francesco – Saranno le prossime tre, con tutta probabilità, le ultime partite di Rino Gattuso sulla panchina del Milan. In qualunque modo andrà la stagione, con la qualificazione o meno in Champions, l’ex numero 8 rossonero non siederà sulla panchina del Diavolo anche il prossimo anno. I risultati non esaltanti, i problemi interni […] L'articolo Milan-Di Francesco, l’ex Roma in pole per sostituire Gattuso ...

Milan - Bakayoko-Gattuso : mancano le scuse : 'Gattuso-Bakayoko: c'è il chiarimento, mancano le scuse':questo il titolo dei colleghi della Gazzetta dello sport sul caso che ha agitato il Milan nelle ultime 48 ore. I due ieri si sarebbero chiariti ma non scusati.

Milan - Salvini tende la mano a Gattuso : “lo adoro e gli offrirò una cena. Bakayoko? Lui non è invitato” : Il ministro dell’Interno è tornato a parlare del Milan, tendendo la mano a Gattuso e voltando le spalle a Bakayoko Il Milan gli sta a cuore, per questo motivo Matteo Salvini non perde occasione per esprimere il proprio pensiero sulla situazione dei rossoneri. Spada/LaPresse Dopo il successo ottenuto sul Bologna, il ministro dell’Interno ha teso la mano a Gattuso a margine di un convegno svolto a Milano: “lo adoro e il 27 ...