Milan | a tutto Gattuso | “le carezze di Scaroni? Preferisco l’aria tesa” e su Bakayoko…

sportfair

(Di venerdì 10 maggio 2019), Rinoha parlato della corsa Champions League che vede i rossoneri in difficoltà rispetto all’Atalanta che ha 3 punti di vantaggio “Le parole di? Dobbiamo far sentire la fiducia a tutti i giocatori. Io non ho bisogno di essere sempre accarezzato, non mi piacciono le. A me piace stare a volte dove c’è bordello, non mi sento un estraneo quando c’è aria tesa. Levanno fatte ai giocatori per farli rendere al meglio“. Lo ha detto il tecnico del, Rino, alla vigilia della sfida con la Fiorentina, commentando le parole di ieri del presidente, che ha ribadito la massima fiducia del club nei confronti del tecnico rossonero. (Spr/AdnKronos)e la corsa Champions League “La Champions? Noi dobbiamo pensare solo a noi, non dobbiamo perdere energie a guardare gli altri campi. Il ...

Gazzetta_it : La prima pagina della #nuovagazzetta in edicola oggi! - Conte: 'Torno e vinco' ?? - Suso e Borini, scatto Milan ?? -… - Brigate_Azzurre : @dondiegotheone @gloriapoch72 @francescoGilio2 @MilTadd De La Vega, se non sbaglio il 'poeta' tifa Milan. Ho dato u… - iltala1 : @BOSSIMILANIST @MarcelloM__97 semplice, ha capito che lo manderanno via e sta tirando fuori tutto senza farsi probl… -