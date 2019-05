Leroy Merlin cerca venditori full-time e a weekend in tutta Italia

Blastingnews

(Di venerdì 10 maggio 2019)è un'azienda nata nel 1923. È partita vendendo i beni lasciati dai militari dopo la guerra, ma nel corso degli anni ha diversificato la sua attività distributiva. Infatti, attualmente si occupa della vendita di prodotti riguardanti il bricolage, attraverso negozi aperti ine all'estero. Per gestire questi ultimi, si può notare come l'impresa in questione abbia inserito offerte di lavoro nel suo sito web. Tra queste, spicca la ridisia a contrattoche. Dallo stesso sito è possibile inoltre candidarsi online alla posizione che si ritiene più idonea. Gli addetti vendita riti attualmente daCome anticipato,ha aggiunto posizioni lavorative anche questo mese in un'apposita pagina web. La maggior parte di queste riguardano la ridi un venditore, specializzato e non, che sia disposto a lavorare negli ...

