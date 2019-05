Il nuovo album di Taylor Swift sarà il più ricco di canzoni della sua carriera | alcune

Nek lancia il nuovo album : ''Il mio gioco preferito'? E' la mia vita' : A tre mesi di distanza dalla partecipazione al Festival di Sanremo, Nek lancia il suo nuovo album che non è solo un disco, ma un progetto, un esperimento: ' Il mio gioco preferito - Parte prima ', in ...

I fan di Izi ascoltano in anteprima il nuovo album 'Aletheia' : 16 fortunati fan di Izi hanno avuto l'opportunità di ascoltare in anteprima il nuovo album "Aletheia", ecco com'è andata.

nuovo album di inediti per Nek e tante novità in arrivo : Meno elettronica e più chitarre per un disco suonato e molto orecchiabile. Esce "Il mio gioco preferito - parte prima" il quattordicesimo album d'inediti di Filippo Neviani in arte Nek. Si tratta, come dice lo stesso nome, della prima parte di un progetto musicale che caratterizzerà il 2019 dell'artista e la cui seconda parte vedrà la luce nei prossimi mesi. "Ho scelto di farlo in due parti, perché non lo avevo mai fatto prima, costruire un Ep. ...

A sorpresa arriva un inedito di Renato Zero in anteprima a pochi mesi dal nuovo album (video) : arriva a sorpresa l’inedito di Renato Zero, le cui prime parole sono riecheggiate durante l’intervista resa a Vincenzo Mollica nell’edizione di Rai1 delle 20.00. L’ambientazione del video sembra essere Londra, dove l’artista è stato in queste ultime settimane per continuare i lavori sul nuovo album che sarà rilasciato nel mese di ottobre e al quale seguirà un tour al via da novembre in tutti i maggiori palasport ...

Primi spoiler sul nuovo album di Tiziano Ferro - titoli e versi da Accetto Miracoli : Il nuovo album di Tiziano Ferro ha un titolo e una data di uscita: Accetto Miracoli verrà rilasciato il prossimo 22 novembre e l'artista sta annunciando ai fan, traccia dopo traccia, la tracklist della sua nuova fatica discografica in corso di lavorazione. Accetto Miracoli si aprirà con la title track. Tiziano Ferro ha poi anticipato altri quattro titoli delle canzoni inserite nel nuovo disco di inediti che vede la partecipazione - tra gli ...

I Tool hanno annunciato il 30 agosto come data d'uscita del loro nuovo album : È troppo tardi per un pesce d'aprile: e visto che siamo fuori stagione possiamo sicuramente dire che il nuovo album dei Tool ha una data definitiva. La band statunitense, durante un concerto, ha comunicato finalmente la data di uscita per il nuovo e attesissimo nuovo disco. L'annuncio L'attesa infinita sembra avere una fine: il prossimo album dei Tool uscirà il 30 agosto. Il successore di 10,000 days sembrava ormai un miraggio ma è concreto. ...

I Bastille hanno annunciato l’uscita del nuovo album “Doom Days” : In arrivo a giugno The post I Bastille hanno annunciato l’uscita del nuovo album “Doom Days” appeared first on News Mtv Italia.

'Zero il folle' - nuovo album e tour : Il tour partirà dal Palazzo dello Sport di Roma con quattro date, 1, 3, 4 e 6 novembre,, per proseguire al Mandela Forum di Firenze, 14 e 15 novembre,, al Grana Padano Arena di Mantova, 18 e 19 ...

Renato Zero - un tour e un nuovo album : ANSA, - ROMA, 8 MAG - Torna Renato Zero con un tour che partirà il primo novembre dal Palasport di Roma, replica il 3-4-6/11, e girerà tutti i palazzi dello sport d'Italia, e con un nuovo album d'inediti, "Zero il folle", Tattica, che uscirà a ottobre. "Folle è chi sogna - ricorda il "Re dei sorcini" - chi è libero, chi provoca, chi cambia. Folle è chi ...

Renato Zero - un tour e un nuovo album : ROMA, 8 MAG - Torna Renato Zero con un tour che partirà il primo novembre dal Palasport di Roma, replica il 3-4-6/11, e girerà tutti i palazzi dello sport d'Italia, e con un nuovo album d'inediti, "Zero il folle", Tattica, che uscirà a ottobre. "Folle è chi sogna - ricorda il "Re dei sorcini" - chi è libero, chi provoca, chi cambia. Folle è chi ...

Ufficiale la data di uscita del nuovo album dei Tool - finalmente smettiamo di dare i numeri : È fatta, finalmente il nuovo album dei Tool ha una data e possiamo smettere di tirare a indovinare e di decifrare gli indizi che la band ha disseminato sui social negli ultimi mesi. Tante magiche cifre, nelle ultime settimane, hanno fatto letteralmente uscire di testa i fan dal momento in cui gli eroi di Rosetta stoned avevano aggiornato l'immagine di copertina su Facebook con il numero "2019". La vera rivelazione, però, è arrivata negli ultimi ...

nuovo album di Lea Michele in arrivo nel 2019 - la star di Glee ci riprova dopo i flop Louder e Places : Se è vero che non c'è due senza tre, la terza occasione per provare a scalare le classifiche non si nega nemmeno a lei: un Nuovo album di Lea Michele, nonostante lo scarsissimo successo dei primi due, sta per arrivare sul mercato. La cantante e attrice, ex star delle serie di Ryan Murphy Glee e Scream Queens, ha annunciato via Instagram che sta lavorando alla registrazione di un Nuovo album in studio, per ora ancora senza un titolo (chiamato ...

Daniele Silvestri : 'Nel nuovo album torno a impegnarmi. E dedico un brano a Totti' : Le latitanze di Daniele Silvestri non sono mai vere assenze. Prima o poi torna da dove è stato raccontando il vissuto e l'osservato. In Acrobati del 2016 predicava il funambolismo per sentirsi leggeri ...

Tutto sul faticoso ritorno dei Modà con il nuovo album Testa o Croce : Un nostalgico Kekko Silvestre torna a parlare sui social del nuovo album dei Modà. Testa o Croce ha richiesto un lungo e faticoso periodo di incubazione. Dopo il divorzio da Ultrasuoni - l'etichetta discografica che ha sostenuto i Modà negli ultimi tre progetti discografici, nata da RTL 102.5, Radio Italia e RDS - Kekko ha scritto un libro e ha firmato un accordo editoriale con Warner Chappell. "Mi auguro di poter condividere con loro le ...