Il contratto di governo sarà revisionato il 27 maggio? 

Il contratto di governo sarà riscritto il 27 maggio? : Il “caso Siri” non è chiuso. Meglio, il “caso Siri” non ha chiuso o sanato le contraddizioni di governo. Anzi, il dopo è più confuso che mai. E ha persino aperto nuovi fronti di contrasto all'interno dell'Esecutivo. Per il Corriere della Sera sono “Migranti e cannabis, le nuove liti”, recita il titolo di apertura della prima pagina. Registra La Stampa: “Il M5s trova il nemico: ‘Salvini si occupi di chi spaccia a Napoli” e scrive di ...

La difesa di Siri davanti ai pm : 'Mai ricevuto denaro da Arata. Gli emendamenti erano coerenti con il contratto di governo' : ... oltreché di altri componenti del Parlamento, per le loro libere valutazioni e determinazioni; ha evidenziato che questa modalità di azione politica non è in alcun modo suscettibile di essere piegata ...

Salario minimo - Di Maio : “È nel contratto di governo ma anche nei programmi di Lega e Pd. Perché non lo votano?” : “Il Salario minimo è nel contratto di governo, ma anche nei programmi elettorali di Lega e Pd. Quindi sia Lega che Pd devono spiegarmi Perché non votano il Salario il minimo”. Il giorno dopo la festa del Lavoro Luigi Di Maio torna a parlare di Salario minimo. E lo fa presentando il programma per le europee del Movimento 5 stelle. “Non credo che la Lega non voterà il Salario minimo, é nel contratto. C’è tanta gente che ...

Siri - Giorgetti : “Ci siamo dati delle regole. In caso di rinvio a giudizio rispetteremo regole contratto di governo” : Sul caso Siri “nessuna melina”. Lo dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti che, a margine di un appuntamento elettorale a Genova dichiara che, se arrivasse il rinvio a giudizio del sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri, il patto di governo Lega-M5S parla chiaro: “Nel contratto che abbiamo stabilito ci sono delle regole che ci siamo dati. E’ chiaro che il rinvio a giudizio ...

"contratto di governo da onorare" I 5S non tradiscono la Lega col Pd : “Posizionamenti e strategie da vecchia politica non ci interessano. Il Pd voti pure i provvedimenti che ritiene, il Parlamento è sovrano, ma è ovvio che per noi c’è un contratto di governo da onorare con la Lega". Lo dichiara ad Affaritaliani.it il sottosegretario M5S alla Pubblica amministrazione Mattia Fantinati... Segui su affaritaliani.it

Di Maio : “Temi che ho lanciato sono nel contratto di governo. Se il Pd vuole votarle… ha l’occasione di redimersi” : “I temi che ho lanciato ieri sono nel contratto di governo ma credo che bisogna accelerare su quei temi. E’ chiaro ed evidente che gli interlocutori sono le forze di governo. Poi se il Pd vuole votare quelle proposte avrà l’occasione di redimersi da quanto non ha fatto in questi anni”. Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio in conferenza stampa all’ambasciata italiana in Polonia. L'articolo Di Maio: “Temi che ho lanciato ...

Scuola - rinnovo contratto e aumento stipendi ultime notizie : ‘Governo - la tua strategia è chiara’ : L’intesa Governo-sindacati non ha convinto affatto il personale scolastico che grida allo scandalo pre elettorale e alla ‘Scuola venduta per 30 denari’. Proprio la questione legata al rinnovo del contratto e all’aumento stipendiale del personale scolastico è al centro della discussione: da una parte, il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, parla di ‘aumenti a tre cifre’, dall’altra i ...

Lega - Borgonzoni vs Travaglio : “Emendamento Siri? Era nel contratto di governo”. “Non è vero - gliel’ha scritto Arata” : Secondo atto della polemica tra Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla Cultura e senatrice della Lega, e il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di Otto e Mezzo (La7). Travaglio ribadisce: “Lei ha detto che voi della Lega vi fidate di Siri perché è una persona specchiata. No, non è una persona specchiata, ma un bancarottiere che ha sottratto in modo fraudolento dei soldi all’erario, cioè alle casse dello Stato ...

Salvini : "Sono 90mila gli stranieri irregolari". M5S : "Nel contratto di Governo scrisse 500mila" : Come se non bastassero i casi Siri e Raggi, si è aperto un nuovo fronte di scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle. Salvini ha tenuto una conferenza stampa su sicurezza, terrorismo, estremismo islamico e immigrazione. In questa sede ha replicato alla lettera inviata da Luigi Di Maio al Premier Conte nella giornata di martedì, con la quale il leader pentastellato - allo scopo di pungolare l'altro vicepremier - chiedeva di convocare un vertice di ...

L'intesa governo-insegnanti Il contratto scuola rimane nazionale - freno all?Autonomia : Lo sgambetto a Veneto e Lombardia si è consumato all?alba di ieri. Giuseppe Conte aveva convocato i sindacati della scuola alle otto di martedì sera a Palazzo Chigi. Lo stesso...

La retromarcia di Salvini : ci sono solo 90mila clandestini. Gelo del M5S : fu lui a scrivere 500mila nel contratto di governo : Il contrordine di Salvini arriva come un fulmine a ciel sereno: in Italia non c’è una emergenza clandestini, sostiene il ministro dell’Interno in conferenza stampa. «Negli ultimi quattro anni e mezzo, il numero massimo stimabile degli immigrati irregolari in Italia è di circa 90mila. Una cifra importante, ma non sono le centinaia di migliaia che te...

