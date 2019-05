Il 2019 sarà ricordato per le Fab Four del calcio inglese

LIVE Chelsea-Eintracht Francoforte - Europa League 2019 in DIRETTA : Hazard sarà in campo dal primo minuto : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI VALENCIA-ARSENAL DI Europa League 2019 (INIZIO ALLE ORE 21.00) La finale di Baku dista soli 90′. Da una parte il Chelsea, dall’altra l’Eintracht Francoforte: chi la spunterà dopo l’1-1 dell’andata maturato in Germania? Stamford Bridge è pronto a trasformarsi nel teatro della semifinale di ritorno nella quale i Blues di Sarri vorranno far valere la loro caratura e la loro ...

F1 - GP Spagna 2019 : sarà la “solita” super Ferrari nelle prove libere? Un film visto e rivisto (da cambiare) : La conferenza stampa di questo pomeriggio ha aperto ufficialmente il ventinovesimo capitolo catalano del GP di Spagna 2019, valido come quinta tappa del Mondiale di F1. Il circuito di Montmelò, ospita infatti il massimo circuito automobilistico ininterrottamente dal 1991 ed è sicuramente uno dei più conosciuti da tutti i piloti in quanto sede dei consueti test pre stagionali; i team vi arrivano quindi avendo già avuto la possibilità di girare ...

Vincenzo Nibali - Giro d’Italia 2019 : “L’età non conta - Valverde insegna. Ci saranno tante salite dure” : Vincenzo Nibali ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Giro d’Italia. Il siciliano è apparso molto carico e pronto per la nuova edizione: “Lo scorso anno avevo puntato sul Tour, ma è andata male non per colpa mia. Quest’anno abbiamo deciso di puntare sul Giro. L’età non conta e non è un limite, ci sono tanti altri corridori che hanno sempre dato battaglia ed un esempio è Valverde. Sicuramente venire al Giro e ...

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic : “Ogni gara la inizio per vincere. Sarà un Giro molto duro” : Primoz Roglic è sicuramente uno dei grandi favoriti per la maglia Rosa all’ormai imminente Giro D’Italia. Lo sloveno del Team Jumbo-Visma è reduce dalle vittorie alla Tirreno-Adriatico e al Giro di Romandia. Queste le sue prime parole nella conferenza stampa della vigilia: “Abbiamo iniziato la stagione andando davvero forte, sia io che tutta la squadra. Dopo la Tirreno-Adriatico abbiamo avuto un duro ritiro d’allenamento ...

iPhone XR 2019 - sarà questo il modello economico in arrivo a settembre? : L'avvicinarsi dell'estate rende sempre più imminente il lancio dei nuovi iPhone, previsto all'inizio di settembre. Nonostante Apple sia al lavoro sui servizi e sulla conferenza dedicata agli sviluppatori di giugno, le indiscrezioni sui nuovi modelli in arrivo si rincorrono già in Rete, provando ad anticipare quali saranno le novità pensate dalla Mela per la sua prossima generazione di smartphone. Anche nel 2019, ...

Pamela Prati : sabato 11 maggio 2019 sarà ospite a Verissimo. Leggi le anticipazioni : Pamela Prati sarà di nuovo a Verissimo sabato 11 maggio 2019. A rivelarlo Barbara d’Urso nel corso della puntata di Live-Non è la d’Urso trasmessa da Canale 5 mercoledì 8 maggio. La soubrette sarda... L'articolo Pamela Prati: sabato 11 maggio 2019 sarà ospite a Verissimo. Leggi le anticipazioni proviene da Gossip, News, VIPs, anticipazioni, Reality.

Canottaggio - Coppa del Mondo Plovdiv 2019 : Italia assente - ma sarà spettacolo in Bulgaria : Domani scatterà a Plovdiv, in Bulgaria, la prima tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio: l’Italia sarà assente, per preparare al meglio gli Europei di Lucerna, che andranno in scena a fine mese. Nonostante l’assenza degli azzurri non mancherà di certo lo spettacolo nelle specialità olimpiche nelle acque bulgare. Nel due senza femminile ci saranno le selezioni interne di USA e Romania, certamente per le statunitensi saranno da ...

Giro d’Italia 2019 : chi saranno i telecronisti in tv e i commentatori tecnici? Le squadre di Rai ed Eurosport : Rai ed Eurosport trasmetteranno in diretta tv tutte le tappe del Giro d’Italia 2019 e terranno compagnia ai tanti appassionati di ciclismo con diversi approfondimenti prima e dopo le varie frazioni che andranno in scena da sabato 11 maggio a domenica 2 giugno. Si incomincia con una cronometro a Bologna e si concluderà con un’altra prova contro il tempo a Verona, in mezzo tantissime salite tra cui spiccano Gavia e Mortirolo che ...

iPhone Xr 2019 - ecco come sarà : iPhone Xr 2019 (alias iPhone Xe) potrebbe apparire come da foto qui sopra e come da video render a 360 gradi qui sotto. Insomma, sarebbe confermato il discutibile design sul retro del modello top di gamma che, parliamoci chiaro, ha finora raccolto più sfottò che commenti entusiasti. La differenza con quanto visto per iPhone XI e iPhone XI Max sta nel fatto che il terzo vertice del triangolo fotografico sarebbe completato dal flash sulla destra ...

Intimissimi – Sarah Jessica Parker riconfermata testimonial per la campagna Spring-Summer 2019 [GALLERY] : Intimissimi e Sarah Jessica Parker di nuovo insieme per la SS 2019. Continua il viaggio Intimissimi con Sarah Jessica Parker – riconfermata testimonial worldwide del brand – con un inedito progetto che integra il nuovo spot tv con digital contents Un matrimonio all’italiana perfettamente riuscito quello tra Sarah Jessica Parker e Intimissimi. Per presentare il progetto una serie mini clips come contenuto digital, accanto ...

Upfront 2019 : NBC ordina Council of Dads con Sarah Wayne Callies : Upfront 2019: NBC ordina Council of Dads, una serie considerata la compagna perfetta per This Is Us. NBC continua con gli annunci degli ordini a serie per la prossima stagione televisiva. Dopo aver ordinato le serie Sunnyside e Bluff City Law (qui trovi i dettagli), il canale ha dato il via libera a Council of Dads. La serie è prodotta da Joan Rater e Tony Phelan per Jerry Bruckheimer Television e Universal TV ed è considerata la compagna ...

La Commissione Europea taglia la crescita : nel 2019 l'economia dell'Italia sarà la peggiore d'Europa : La mancata crescita del settore economico avrà come ripercussione anche l'aumento del deficit che dovrebbe salire al 2,5% quest'anno e addirittura al 3,5% nel 2020. Anche il debito pubblico subirà un ...

Lavoro e povertà - la sociologa Chiara Saraceno tiene la lettura 'Cesare Alfieri' 2019 : ... entrambe istituite nel 1875 " dove è ancora viva la consuetudine di organizzare momenti di riflessione e confronto su temi di storia e politica contemporanea rivolti agli studenti. Chiara Saraceno ...