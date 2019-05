Giro d’Italia 2019 | la startlist e gli orari di partenza della cronometro

oasport

(Di venerdì 10 maggio 2019) Si aprirà in grande stile ild’Italia. Il primo a partire nella brevein quel di Bologna (8 chilometri con arrivo in vetta al San Luca) sarà infatti uno dei favoritissimi in chiave successo di tappa e, soprattutto, conquistaMaglia Rosa finale: Tom Dumoulin. Il trionfatore dell’edizione di due anni fa ha preferito mettersi al sicuro, vista la possibilità di arrivo del maltempo in serata sulla città romagnola. La stessa scelta è stata fatta da tanti altri dei nomi più attesi: se l’olandese scatterà alle 16.50, subito dopo toccherà a Vincenzo Nibali e Primoz Roglic rispettivamente alle 16.58 e alle 17.01. Opposta decisione invece per Simon Yates: il britannico prenderà il via alle alle 19.43. Gli altridiinteressanti: Miguel Ángel López (16.54), Davide Formolo (16.55), Bob Jungels (16.56) e Mikel Landa (17.02)....

