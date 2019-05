Giro d’Italia 2019 | cronometro a Bologna | possibile pit-stop per cambiare la bicicletta!

oasport

(Di venerdì 10 maggio 2019) Ild’Italiasi aprirà domani con unaindividuale a, 8 km contro il tempo per arrivare in cima al San Luca. Gli ultimi 2,1 km sono in salita con pendenze quasi sempre in doppia cifra, affrontare quelle rampe con la bicicletta danon è certamente semplice e proprio per questo motivo si starebbe vagliando la possibilità di allestire una zona di pit-per permettere ai ciclisti diil mezzo ai piedi dell’ascesa conclusiva. Come riporta spaziociclismo.it, l’UCI starebbe valutando la possibilità di permettere il cambio come era già successo al Mondiale di Bergen 2017. In questo modo gli atleti potrebbero fermarsi e sostituire la bicicletta senza perdere troppo tempo, guadagnando poi secondi preziosi in salita. Vedremo quale decisione verrà presa, la tappa scatterà domani alle ore 16.50 e i big partiranno proprio nei primi ...

