Cagliari Una nuova prospettiva per lo sviluppo sostenibile

Cagliari-Lazio - Maran : “Non mi aspetto una Lazio dimessa” : CAGLIARI Lazio Maran- Rolando Maran, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Cagliari e Lazio, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista in merito al match della Sardegna Arena. Cagliari ormai salvo, ma il tecnico rossoblù non vorrà sfigurare dinanzi ai propri tifosi. Maran ha così ammesso: “Ho sempre pensato […] L'articolo Cagliari-Lazio, Maran: “Non mi aspetto una Lazio ...

Napoli-Cagliari 2-1 - campiunato senza zuco nè ccunnimma : Cose ‘e pazze, guagliú, i’ ancòra nun ce pozzo credere ca ‘o Ciuccio, finalmente, turnaje a dd’affurzà (vincere) ô san Paolo doppo ‘nu russimmo (pareggio) e addirittura ddoje scutuliate, ma ‘o ffacette pe ddoje a uno e addirittura ô 97’afferranno p’’e capille n’arnassa (vittoria) ca pareva proprio nun fósse cchiú ppussibbile. Però po, cumme piacette ô Cielo finalmente arrivaje cunzentennoce ‘e mettere ô ssicuro ‘o siconno posto ‘ncrassifica a ...

VIDEO – Cagliari - Carli furioso : “E’ una barzelletta - se lo sono inventati. Assurdo - contro di loro non sarebbe mai successo” : Cagliari, Carli sbotta ai microfoni di Sky Sport “Non interessa a nessuno di questa cosa che è successa a noi, dobbiamo metterci a saltare sui banchi. Nessuno se ne frega se danno un rigore Assurdo. Come fai a capire se è rigore o meno, se il VAR vogliamo farlo diventare una barzelletta continuiamo così. Un punto per il Cagliari è vita, e perderlo per questo motivo è Assurdo. Per noi fare risultato sarebbe stato grande orgoglio, voi ...

Cagliari - il ds Carli : “Rigore assurdo - così il VAR è una barzelletta” : Le durissime parole del direttore sportivo del Cagliari, Marcello Carli, al termine della partita persa contro il Napoli per un rigore dubbio concesso con il VAR: “E’ un rigore assurdo, come si fa a capire che il braccio sia dentro o fuori l’area di rigore. Il Var sta diventando una barzelletta“. A proposito della tecnologia, Carli ai microfoni di Sky dice che “è uno strumento straordinario, ma per il Cagliari ...

Cagliari - Maran in conferenza : “Contro il Napoli ci vuole una grande prestazione senza cali di tensione. Serviranno tre doti! Sulla formazione…” : La conferenza stampa di Rolando Maran tecnico del Cagliari Rolando Maran, tecnico del Cagliari ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli: “Il rinnovo fa piacere, è un attestato di forte stima da parte del presidente. Continuiamo un percorso che ci ha portati fin qui con le idee chiare, crescere sarà stimolante. Dobbiamo continuare a crescere consolidando le basi su cui proseguire: ci aspettano ...

Roma-Cagliari 3-0 - con Fazio - Pastore e Kolarov giallorossi in Champions almeno per una notte : Godersi il presente, pensare al futuro o prendere il pacchetto completo? La Roma afferra una notte al quarto posto - in attesa di Torino-Milan stasera e Atalanta-Udinese domani - e sogna di arrivare ...

Roma-Cagliari - le formazioni ufficiali : Ranieri spiazza tutti con una sorprendente novità : L’allenatore giallorosso rilancia dal primo minuto Javier Pastore, piazzandolo alle spalle di Dzeko Il match tra Roma e Cagliari è il secondo in programma in questo sabato di Serie A, dopo la vittoria del Bologna sull’Empoli. La formazione giallorossa va a caccia di tre punti importanti in ottica Champions, chiedendo strada ad un Cagliari deciso a vendere cara la pelle. sorprendente novità di formazione per Ranieri, che ...