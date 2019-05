A marzo vendite al dettaglio in calo

Commercio - a marzo vendite in calo dello 0 - 3% - +0 - 2% trimestre : Le vendite al dettaglio a marzo diminuiscono dello 0,3% in valore e dello 0,2% in volume. Mentre nel primo trimestre, l'Istat stima un aumento dello 0,2%, in valore e in volume, che segue la crescita ...

Istat - calano vendite dettaglio marzo : 12.00 Le vendite al dettaglio calano a marzo dello 0,3% in valore e dello 0,2% in volume. Aumento, invece,nei dati Istat, per il primo trimestre: +0,2% in valore e in volume, seguendo la crescita zero del periodo precedente. Su base annua, le vendite calano del 3,3% in valore e del 3,7% in volume,affossate dalla Pasqua tardiva in aprile. In calo sia le vendite della grande distribuzione (-5%, -7,1% la alimentare) sia quelle dei piccoli negozi ...

Zona Euro - frenano le vendite al dettaglio a marzo : In rallentamento il commercio al dettaglio nell'EuroZona nel mese di marzo . Secondo l'Eurostat, le vendite sono rimaste invariate su base mensile dopo il +0,5% rivisto di febbraio , +0,4% la prima ...

Germania - vendite al dettaglio in contrazione a marzo : Segnali negativi dal commercio al dettaglio in Germania. Nel mese di marzo le vendite in termini reali hanno registrato un decremento dello 0,2% su mese , dopo l'aumento dello 0,9% registrato il mese ...

Giappone - vendite dettaglio in recupero a marzo : Si riprendono i consumi in Giappone . Secondo quanto reso noto dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria, METI,, nel mese di marzo le vendite al dettaglio sono aumentate su base ...

Mercato auto - in Europa a marzo vendite in calo del 3 - 6%. Nei primi tre mesi flessione è del 3 - 2% : TORINO - Le immatricolazioni di auto nell'Unione Europea più Efta, Svizzera, Norvegia e Lussemburgo, sono state a marzo 1.770.849, il 3,6% in meno dello stesso mese del 2018. Il primo trimestre chiude ...

Auto : boom di auto elettriche in marzo - vendite quasi triplicate : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Immatricolazioni moto e scooter - vendite in crescita a marzo : Decisa crescita a marzo per il mercato delle moto e degli scooter. Stando ai dati diffusi dal Confindustria ANCMA sono stati 25083 i veicoli a due ruote immatricolati a marzo con un incremento pari al ...

Fca : vendite negli Usa a marzo -7% - bene Grand Cherokee e Ram : New York, 2 apr., askanews, - vendite in calo a marzo del 7% a quota 200.307 vetture per Fca Us, divisione americana di Fiat Chrysler Automobiles, rispetto a un anno prima, quando furono immatricolate ...

Mercato auto - forte calo a marzo : vendite a -9 - 6% rispetto allo stesso mese del 2018 : A marzo sono state immatricolate 193.662 auto, il 9,61% in meno rispetto allo stesso mese del 2018. A rendere noto il forte calo delle vendite sono i dati del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in un comunicato. Cifre che non migliorano sul trimestre: nei primi tre mesi dell’anno il totale delle auto vendute è pari a 537.289, il 6,5% in meno dell’analogo periodo dell’anno scorso. Nel corso del mese sono poi stati registrati 380.227 ...

Moto e scooter nuovi - a marzo le vendite si impennano : Cresce a doppia cifra il mercato di Moto e scooter: a marzo il risultato è pari a un +27,1%, con un totale di 25.083 veicoli, rispetto al marzo 2018 quando avevamo registrato un calo di oltre il 14% ...

Auto nuove - a marzo vendite in calo del 9 - 6% : francia e giappone - Anche dal resto del mondo non arrivano notizie positive sulle vendite di Automobili. In Francia la diminuzione è stata del 2,3%: in totale le immatricolazioni sono state 225.818. ...