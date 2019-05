Traffico Roma del 09-05-2019 ore 09 | 00

romadailynews

(Di giovedì 9 maggio 2019) VIABILITÀGIOVEDI’ 9 MAGGIO ORE 8:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO MOLTOIN QUESTE ORE SU STRADE ED AUTOSTRADE IN ENTRATA ALUNGHE CODE SULLA FLAMINIA DA LABARO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO. CODE SULL’AURELIA DAL RACCORDO ANULARE A PIAZZA IRNERIO. RICORDIAMO CHE ALL’ERGIFE E’ IN PROGRAMMA FINO AL 10 MAGGIO UN CONCORSO PUBBLICO. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA CASILINA SINO ALL’USCITA ARDEATINA IN DIREZIONE QUINDI PONTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA PISANA E LA VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI TRA LE USCITE CASILINA E SVINCOLO A24. RALLENTAMENTI CON CODE SUL TRATTO URBANO DELLAL’AQUILA DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST, SULLA STESSA TANGENZIALE CODE TRA PONTE DELLE VALLI E L’USCITA CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. IN PRATI ...

