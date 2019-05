Senna | 25 anni dopo sempre un mondo a sé

A 25 anni dalla morte di Senna - una statua a Barcellona : L'artista britannico Paul Oz ha realizzato a Barcellona una statua in bronzo raffigurante il brasiliano Ayrton Senna, a 25 anni dalla morte del pilota di Formula 1. Il campione è morto in un incidente al GP di San Marino sul circuito di Imola il 1 maggio 1994 a 34 anni.

Venticinque anni senza Ayrton Senna - campione di Formula 1 e idolo fuori dall'auto : La tragedia arriva ovunque, attraversa le tv, lascia un mondo e un Paese, il Brasile, tramortito dal dolore. Perch Senna non era uno come tanti, era un predestinato, il campione dei sogni e della ...

Formula 1 - Senna e Ratzenberger : 25 anni fa la tragedia : Davide Bologna Venticinque anni sono passati da quel terribile weekend di Imola: probabilmente la pagina più nera mai stata scritta nella Formula 1 moderna Ayrton Senna e Roland Ratzenberger morivano venticinque anni fa nel XIV Gran Premio di San Marino 1994: uno dei peggiori weekend che la storia della Formula 1 ricordi dalla nascita, avvenuta nel 1950. Una gara nata male e finita in tragedia: dal venerdì alla domenica, ogni giorno ...

Ayrton Day 2019/ Video - 25anniversario della morte di Senna : il ricordo della mamma : Ayrton Day 2019: oggi 1 maggio 2019 si celebra a Imola il 25anniversario della morte di Senna, il più forte pilota della formula 1 di tutti i tempi.

25 anni fa l'addio a Ayrton Senna : Il mondo dell'automobilismo oggi rende omaggio a un mito della Formula 1. Il pluricampione brasiliano perse la vita in un incidente sul circuito di Imola

AYRTON DAY 2019/ 25anniversario della morte di Senna : i numeri di The Magic : AYRTON Day 2019: oggi 1 maggio 2019 si celebra a Imola il 25anniversario della morte di Senna, il più forte pilota della formula 1 di tutti i tempi.

VIDEO F1 - a Imola si celebra il ricordo di Ayrton Senna a 25 anni dalla scomparsa : Sono passati esattamente 25 anni da quel tragico primo maggio 1994. Il Gran Premio di San Marino sul circuito di Imola si tinse due volte di rosso sangue per le morti di Ronald Ratzenberger e Ayrton Senna. Il fuoriclasse brasiliano, infatti, terminò la sua vita alla curva del Tamburello dopo un incidente che, purtroppo, è passato alla storia della Formula Uno. Oggi sul tracciato del Santerno si celebra il ricordo del 4 volte campione del mondo ...

Senna - dopo 25 anni il mito continua a correre. "Dal Brasile nella storia" : Il 1° maggio 1994 a Imola la morte del leggendario pilota, il primo a uscire dai confini della F1. Il marchio vale più di Neymar e Ronaldo. La sorella Viviane: "Mostrò la nostra bandiera al mondo"

Formula 1 – 25 anni fa moriva Ayrton Senna - sui social boom di dediche! Dalla Clinica Mobile ad un Webber commovente : “non l’ho mai incontrato - ma…” [GALLERY] : Piovono dediche speciali per Ayrton Senna sui social nel giorno del 25° anniversario della sua morte Sono passati ben 25 anni Dalla tragica scomparsa di Ayrton Senna: il campione brasiliano di Formula 1 ha lasciato un grande vuoto in questo sport dopo la sua morte in quello spaventoso incidente di Imola. Nessuno ha però dimenticato “Magic” ed è per questo motivo che sui social, oggi, piovono tantissimi messaggi dedicati proprio ...

Senna - 25 anni senza Magic ma il mito sopravvive ancora : Per questo motivo venne soprannominato 'Magic' e conquistò il cuore di milioni di tifosi in tutto il mondo. In quel senso, per me e per altri, è stato il migliore di tutti. Senna non era un pilota e ...

Ayrton Senna - 25° anniversario della morte : carriera e record in Formula 1 : Il tre volte campione del mondo ha lasciato in eredità il suo talento, le sue statistiche impressionanti, alcune gare entrate direttamente nella leggenda del motorsport. Ayrton è molto più delle sue ...

Senna - 25 anni senza Ayrton - FOTO GALLERY : Imola, primo maggio 1994. Luogo e data di una delle tragedie sportive che ci hanno privato di uno dei più grandi forse, il più grande - personaggi del motorsport: Ayrton Senna. Sono passati esattamente 25 anni da quel giorno, eppure il ricordo del pilota brasiliano è ancora vivo ed emoziona allo stesso modo. Rivedere le sue interviste, le sue gare, risentire le sue parole provoca ancora oggi la pelle doca.Ieri come oggi. Tanto amato e ...

Formula 1 - anniversario Senna : quando il Brasile perse il suo dio : E' il trait d'union ideale fra il mondo sportivo e la dimensione del mito. Ogni volta che piove, che risuona l'inno brasiliano, che sventola la bandiera 'ordem e progresso' e in sottofondo si ode il ...

Ayrton Senna - 25 anni dopo : più che un pilota - una visione del mondo. Il mito raccontato attraverso 5 gare simbolo : Per Niki Lauda è “il più grande pilota mai esistito”. Per Michael Schumacher l’unico che ne ha svelato il lato più emotivo: a Monza nel settembre 2000, quando ha eguagliato le sue 41 vittorie. Per una nazione intera, il Brasile, la personificazione del riscatto tramutato in tre titoli mondiali. Più che un pilota, una visione del mondo che travalica il confine della Formula 1 e delle quattro ruote. Ancora oggi, a distanza di 25 anni dalla ...