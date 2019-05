Saviano | “Che pena | polizia fa servizio d’ordine di partito” La replica | “Serviamo il

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2019) Botta e risposta social tra ladi Stato e Robertosulla vicenda della casa assegnata ad una famiglia rom nel quartiere di Casal Bruciato a Roma. Lo scrittore di Gomorra ha attaccato il ministro dell’Interno e soprattutto larea, scrive, di aver preso iniziative di parte, in special modo della Lega e di Salvini. “Parole ambigue – dicesu Twitter – dal #MinistroDellaMalaVita su #CasalBruciato per non indispettire i cani feroci di #CasaPound che minacciano donne e bambini. E la @distato, che sequestra striscioni e telefonini, ridotta aper la campagna elettorale di un partito. Che”. Parole ambigue dal #MinistroDellaMalaVita su #CasalBruciato per non indispettire i cani feroci di #CasaPound che minacciano donne e bambini. E la @distato, che sequestra striscioni e telefonini, ridotta a...

LaStampa : Un caso per la risposta e l’uso non istituzionale dei social dopo un tweet di critica dello scrittore a Salvini. - LaStampa : L’account twitter della Polizia polemizza con Saviano: “Che pena, regoli i conti personali” - giornalettismo : Roberto Saviano, dopo aver definito le parole di #MatteoSalvini su #Casalbruciato «ambigue» riflette sulla polizia… -