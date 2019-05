Rai-Sky | battaglia legale per i diritti tv della Champions

Rai alle vie legali contro Sky per il chiaro della Champions League : Rai va alle vie legali contro Sky per la Champions League di calcio. Secondo quanto risulta a Radiocor, Viale Mazzini ha presentato qualche giorno fa un decreto d'urgenza preventivo ex articolo 700 al Tribunale di Milano perchè le sia riconosciuto il diritto a esercitare le opzioni previste dal contratto siglato un anno fa con Sky e perchè sia impedito a Sky di negoziare un nuovo contratto con altri operatori: oggetto del ...

Champions League - battaglia della Rai contro Sky [DETTAGLI] : La Rai ricorre alle vie legali contro Sky per la Champions League di calcio, infatti secondo quanto riporta Radiocor è stato presentato un decreto d’urgenza preventivo ex articolo 700 al Tribunale di Milano per il riconoscimento del diritto a esercitare le opzioni previste dal contratto siglato un anno fa con Sky e per impedire a Sky di negoziare un nuovo contratto con altri operatori, il riferimento è alle partite in chiaro della ...

Ajax-Tottenham - chi in finale Champions? Appuntamento su Sky e Rai : Il Liverpool è stato protagonista di una vera e propria impresa ieri contro il Barcellona ed è riuscito a ribaltare con una grande prestazione il 3-0 subito all’andata al Camp Nou. Saranno così gli uomini di Klopp a giocare per il secondo anno consecutivo la finale di Champions League, ma ovviamente con la speranza che […] L'articolo Ajax-Tottenham, chi in finale Champions? Appuntamento su Sky e Rai è stato realizzato da Calcio e ...

Champions League - Ajax-Tottenham in diretta su Rai1 e Sky : Oggi, mercoledì 8 maggio, torna in campo la Champions League, con il ritorno della seconda e ultima semifinale. Dopo la strepitosa impresa di ieri messa in atto dal Liverpool ai danni del Barcellona, stasera è in programma Ajax-Tottenham, match che sarà trasmesso da Rai1 e da Sky (visibile anche in 4K HDR per i clienti Sky Q e in live streaming su SkyGo per gli abbonati).Per la tv pubblica la telecronaca sarà affidata a Stefano Bizzotto e ...

Programmi tv di Mercoledì 8 maggio - Ajax – Tottenham su Rai 1 e Sky Sport : Programmi tv di Mercoledì 8 maggio – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 20:30 Ajax – Tottenham Rai 2 ore 21:20 Amore, cucina e curry Rai 3 ore 21:20 Chi l’ha visto? Canale 5 ore 21:40 Live non è la D’Urso Rete 4 ore 21:25 Colpevole d’innocenza Italia 1 ore 21:20 Il mio amico Nanuk La7 ore 21:15 Atlantide – La Grande stangata con il film La Grande Scommessa Tv8 ore 21:15 Notte Prima degli Esami – ...

Star Wars : L'Ascesa di Skywalker - diffuso il primo tRailer in italiano - : Il nuovo film della saga di fantascienza iniziata nel 1977, diretto da da J.J. Abrams, arriverà sul grande schermo dal prossimo 18 dicembre. Oggi si festeggia in tutto il mondo lo Star Wars Day e i fan piangono la morte di Peter Mayhew, l'interprete di Chewbecca

Champions League 2019 in TV : diretta streaming e Rai-Sky - dove vederla : Champions League 2019 in TV: diretta streaming e Rai-Sky, dove vederla diretta streaming Champions League 2019 in Tv e streaming, dove si vede La Champions League 2018/2019 è ricominciata, come sempre, con le squadre più forti d’Europa a contendersi la coppa dalle grandi orecchie. Molte le squadre favorite per la vittoria finale (o almeno che possono arrivare fino in fondo) e anche quest’anno ci si aspetta una lotta ...

Sky – Incontro De Laurentiis-Ancelotti-Insigne-Raiola : il futuro potrebbe essere a Napoli : Dopo la foto sui social che ufficializza il rapporto con Raiola, da Sky arriva la notizia che si aspettava su Lorenzo Insigne. Secondo la redazione sportiva l’attaccante azzurro resterà a Napoli. Questa mattina ci sarebbe stato un Incontro tra Lorenzo accompagnato da Raiola e il presidente De Laurentiis con Giuntoli e il mister Ancelotti. Toni distesi tra le parti che si sono confermate la reciproca volontà di continuare insieme I ...

Champions League - Barcellona-Liverpool in diretta su Rai1 e Sky : Prosegue la Champions League. Dopo Tottenham-Ajax di ieri, oggi in campo l'altra semifinale di andata. Alle ore 21 si gioca Barcellona-Liverpool. La partita sarà trasmessa in diretta dal Camp Nou da Rai1 e da Sky. Sulla tv di stato la telecronaca sarà di Marco Lollobrigida e Antonio Di Gennaro, con gli interventi dal campo di Alessandro Antinelli e le interviste di Aurelio Capaldi. Il match sarà preceduto e seguito dallo Speciale ...

Champions League - Tottenham-Ajax su Sky Sport1 e Barcellona-Liverpool in chiaro su Rai 1 : Torna questa settimana l'appuntamento calcistico più seguito e atteso da tutti gli appassionati: la Champions League. Il 30 aprile ed il primo maggio, infatti, si giocherà il turno di andata delle semifinali della competizione continentale con Liverpool, Barcellona, l'Ajax e Tottenham in lizza per aggiudicarsi il trofeo. Ma dove sarà possibile vedere le due sfide di Champions League? Nello specifico sarà possibile seguire Barcellona-Liverpool in ...

UcRaina - Zelensky si dice pronto ad avviare negoziati con Putin sul Donbass : Il neo presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si è detto pronto ad avviare negoziati per trovare un accordo al conflitto nel Donbass e per una rapida liberazione dei prigionieri su base equa. In un ...

«Star Wars : The Rise of Skywalker» - il tRailer da record : 111 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore: è questa la cifra che il primo teaser trailer di Star Wars: The Rise of Skywalker ha ottenuto in un giorno su Youtube. I numeri arrivano da Deadline, che ha calcolato come il primo video promozionale del nono capitolo della saga di Guerre Stellari, rilasciato durante la Star Wars Celebration, abbia conquistato il numero record di ...

Chernobyl - la miniserie arriva dal 10 giugno su Sky Atlantic (TRailer) : Chernobyl, a maggio su Sky Atlantic arriva la serie che racconta della tragedia del 1986. Nel cast: Jared Harris, Stellan Skarsgård, Emily Watson e Jessie Buckley Aggiornamento 24 Aprile 2019: Sky ha annunciato che Chernobyl, co-produzione Sky e HBO, andrà in onda in italia a partire dal 10 giugno su Sky Atlantic, un mese dopo il debutto americano su HBO previsto per il 6 maggio 2019. Ecco il trailer della serie (in inglese con i sottotitoli in ...

UcRaina : il 'servo del popolo' Zelensky presidente : Il grande margine tra i due candidati potrebbe anche significare la fine della carriera politica di Poroshenko, sulla scena dal lontano 1998. Anche se nella sua conferenza stampa dopo il voto il ...