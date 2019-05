Posta una foto con una scimmia per prendere in giro il Royal Baby | conduttore radio

Anticipazioni Beautiful - oggi : una delusa Steffy accetta la proPosta di Bill : La puntata di Beautiful di ieri 8 maggio ha lasciato i telespettatori con il fiato sospeso dopo l'amara scoperta fatta da Steffy. Quest'ultima ha seguito il consiglio di Bill e si è recata alla Forrester Creations per controllare il comportamento di Liam. Purtroppo il magnate non si sbagliava nel metterla in guardia: quando lei è arrivata, Liam stava baciando appassionatamente Hope. A questo punto, Steffy ha cominciato ad inveire contro la ...

La discussa risPosta della Polizia a una critica di Roberto Saviano : Su Twitter si è difesa dalle accuse di fare il «servizio d'ordine» di Salvini accusandolo di voler «regolare conti personali»

Il Segreto - trame spagnole : Fernando fa una proPosta di matrimonio a Maria Elena : Proseguono le avventure dei protagonisti della longeva soap opera spagnola, ideata da Aurora Guerra, 'Il Segreto' che si distingue per la capacità di tenere alta la concentrazione dei milioni di telespettatori italiani, curiosi di conoscere degli sviluppi interessanti nella vita dei personaggi principali. I colpi di scena sono sempre dietro l'angolo e pronti per regalare ulteriori sorprese al pubblico. Arrivano delle anticipazioni importanti ...

FOTO – Younes Posta una foto con Mertens per augurargli buon compleanno! : Lo scatto ed il messaggio di auguri di Younes per Mertens Dries Mertens compie 32 anni e sui social si susseguono i tanti messaggi di auguri, da parte dei tifosi e anche dai suoi compagni di squadra come Amin Younes, che su Twitter ha postato due foto insieme all’amico belga: “buon compleanno fratello, goditi questo giorno amico mio”. Leggi anche Pres. Spal: “Lazzari interessa al Napoli, se ne parlerà a giugno. ...

Una proPosta di legge per portare le nostre guardie giurate all'estero : Il riaccendersi del conflitto in Libia, con la sostanziale divisione del Paese tra quanti appoggiano il presidente al-Sarraj e le forze a sostegno del generale Haftar, sta avendo ripercussioni sostanziali anche sugli asset italiani, basti pensare, a titolo di esempio, all’annunciata intenzione di Eni di evacuare buona parte del proprio personale presente nel Paese.Si tratta chiaramente di problemi di geopolitica estremamente ...

Domenica Live : Ambra Lombardo fa una proPosta a Barbara d’Urso : Ambra Lombardo a Domenica Live: “Ho bisogno di parlare con Kikò Nalli” Puntata intensa quella di Domenica Live andata in onda pochi minuti fa. Barbara d’Urso ha dedicato una gran parte della trasmissione per parlare del Grande Fratello 16 che sta appassionando le storie d’amore che faticano a realizzarsi: Ivana e Gianmarco non hanno potuto dare spettacolo ai telespettatori poiché lei è fidanzata da tre anni con un ...

Ricky Martin sconvolge Giordana Angi con una proPosta super : Stash senza parole : Serale Amici, la proposta di Ricky Martin a Giordana Angi Grandi sorprese al Serale di Amici questa sera, soprattutto per Giordana Angi che dopo tutte le critiche di Rudy Zerbi si è vista proporre nientepopodimeno che da Ricky Martin qualcosa che definire sensazionale è dire poco. E non stiamo esagerando affatto: il coach della Squadra […] L'articolo Ricky Martin sconvolge Giordana Angi con una proposta super: Stash senza parole proviene ...

MotoGp – Una curva intitolata a Valentino Rossi? Il Dottore non ha dubbi : la risPosta è esilarante : Valentino Rossi esilarante: il parere del Dottore all’idea di avere una curva di un qualche circuito a lui intitolata Sono in corso le qualifiche del Gp di Jerez de la Frontera, Valentino Rossi guarda dai suoi box la Q2, dopo non essere riuscito a concludere nei migliori due posti la Q1 del Gp spagnolo. Mentre i fan del Dottore vivono un momento di sconforto, un video sta diventando virale sui social. Si tratta del debrief Yamaha dei ...

Diritti tv - Mediapro pronto a un nuovo assalto : in cantiere una nuova proPosta alla Lega : Mediapro è pronta all'assalto. La Lega metterà in vendita il triennio 2021-24. All'ordine del giorno dell'assemblea dei club del 9 maggio c'è infatti anche la presentazione della 'nuova proposta' di ...

Meghan Markle - il principe Harry Posta una foto e scoppia la polemica. Ecco cos'è successo : Meghan Markle, il principe Harry posta una foto e scoppia la polemica. I duchi di Sussex sono sotto i riflettori per la nascita imminente del royal baby e ogni loro gesto viene passato al setaccio...

“Il tuo computer è bloccato!” : ma è solo una truffa - segnalata dalla Polizia Postale : Accade ormai quasi quotidianamente che, usando email, piattaforme di messaggistica e semplicemente navigando sul web, ci si imbatta in messaggi più o meno preoccupanti che tentano di attirare l’attenzione dell’utente, con l’intento di rubare dati sensibili facendo leva sulle emozioni del momento. Le minacce che si nascondono in rete sono moltissime e sempre più evolute per aggirare i sistemi di sicurezza e sfruttare ...

Una modesta proPosta per rendere Facebook più etico : le dimissioni di Zuckerberg : Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook (Getty Images) Che Facebook abbia bisogno di diventare qualcosa di diverso è evidente. Il social network fondato da Mark Zuckerberg da quasi due anni passa da una crisi di credibilità all’altra: dallo scandalo di Cambridge Analytica al furto di milioni di password lasciate in chiaro su server non ben protetti (adesso anche di Instagram). E poi le lotte interne, le manipolazioni da parte di potenze ...

Gattuso - la risPosta a Salvini è una lezione di stile : “vergogna? Colpa mia. Gli auguro di fare un grande lavoro” : Dopo il ko del Milan a Torino, il ministro dell’Interno Salvini ha criticato duramente i rossoneri: la risposta di Gattuso in conferenza stampa è stata da gran signore Nella sfida che ha chiuso la domenica della 34ª Giornata di Serie A, il Milan è stato sconfitto 2-0 dal Torino. Un altro passo falso per i rossoneri, sempre più lontani dal quarto posto e dagli introiti per la Champions, fondamentali per il bilancio e la programmazione ...

Migliaia di persone hanno protestato a Hong Kong contro una proPosta sulle estradizioni verso la Cina : Migliaia di persone hanno manifestato a Hong Kong, chiedendo al Parlamento di rinunciare alle modifiche alle leggi sulle estradizioni, per il trasferimento di sospetti di vari crimini verso la Cina continentale. Gli oppositori della proposta temono che le nuove regole