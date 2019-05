Piacenza, arrestato il marito della 45enne sgozzata: era in fuga con i figli di 2 e 5 anni (Di giovedì 9 maggio 2019) È stato arrestato Abdelkrim Foukahi, marito di Damia El Assali, la 45enne di origine marocchina trovata senza vita nella sua casa di Borgonovo, in provincia di Piacenza, con profondi tagli alla gola. L'uomo, fermato presso un'area di sosta sull'A4 in Veneto, è stato trasferito nel carcere di Venezia, dove sarà ascoltato dagli inquirenti. I due figli di 2 e 5 anni che erano con lui stanno bene.



