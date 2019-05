Metro Roma | slitta l’apertura della stazione Repubblica  Raggi | «Tutto da rifare»

18 : 42 | Metro Roma - Raggi : "Scale mobili da rifare a Repubblica" : 09.05.2019 - "A breve inizieranno i lavori" alla stazione della Metropolitana di piazza della Repubblica, a Roma. Lo ha reso noto su Facebook il sindaco della Capitale, Virginia Raggi, precisando che l'impresa costruttrice delle scale mobili Otis "ha terminato le ispezioni rilevando che la ditta incaricata della manutenzione aveva lavorato male e che ci sarà da rifare completamente l'impianto. La sicurezza prima di tutto".

Palumbo : ora di fare chiarezza su Metro di Roma chiuse - giovedì commissione Trasparenza : Roma – “E’ tempo di fare chiarezza sull’assurda vicenda della chiusura di tre stazioni della metropolitana di Roma. Una storia che si trascina da mesi, con continui rinvii sulle presunte riaperture, confusione e scarsa chiarezza sulla manutenzione e sul reale stato di queste stazioni. Per questo, giovedi’ la commissione Trasparenza si riunira’ per cercare di raccogliere informazioni definitive sulla riapertura ...

Roma - la perizia : “Fascette da ferramenta usate per riparare le scale della Metro” : Fascette “stringitubo” che si trovano dal ferramenta. Sono state usate per riparare le scale mobili delle stazioni della metro di Roma, secondo quanto riportato da La Repubblica e Il Messaggero. E’ accaduto, secondo quanto si legge in una consulenza ordinata dalla procura, sicuramente alla fermata Barberini di Roma, dove il 21 marzo alcuni gradini di sono sovrapposti rischiando di ferire i passeggeri. Le riparazioni low cost ...

