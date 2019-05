La retorica di Tangentopoli e la vita dei corrotti da tavolata

ilfoglio

(Di giovedì 9 maggio 2019) C’erano una volta due volti della Prima Repubblica. Uno democristiano e l’altro comunista. Gianstefano Frigerio e il compagno Primo Greganti. In tarda età, quando ormai alla Seconda stava per succedere la Terza, di Repubblica, decidono di mettere fuori la testa. Milano è impegnata per recuperare il