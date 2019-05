La Nazionale cantanti | sindaci e Poste italiane in campo allo stadio di Belluno il 18

Maltempo Veneto : triangolare di calcio con la Nazionale Cantanti : Si chiamera’ “In Campo per Ripartire” il triangolare calcistico a scopo benefico promosso e organizzato dal Comitato “Gocce di Sole” onlus, i cui proventi andranno a favore delle popolazioni bellunesi colpite nell’ottobre e novembre scorsi dalla ‘Tempesta Vaia’. L’evento, in programma sabato 18 maggio allo Stadio Polisportivo di Belluno e presentato oggi a Venezia, vedra’ in campo la ...

La Partita del Cuore 2019 - la Nazionale Italiana Cantanti torna in campo su Rai 1 il 27 maggio : Il 27 maggio 2019, in prima serata su Rai 1, andrà in onda l'edizione 2019 de La Partita del Cuore, l'evento di sport, spettacolo e solidarietà, che vedrà scendere in campo la Nazionale Italiana Cantanti all'Allianz Stadium di Torino.La Nazionale Italiana Cantanti, in questa 28esima edizione de La Partita del Cuore, sfiderà i Campioni per la Ricerca. Tutto il ricavato dell’evento, l'incasso più gli sms solidali, sarà destinato alla Fondazione ...