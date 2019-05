La nave Mare Jonio ha appena soccorso 29 migranti in pericolo

Migranti - nave Sea Watch 3 torna in mare : vince ricorso in tribunale contro l’Olanda : Sea Watch 3, dopo essere stata bloccata in porto per un mese, tornerà in mare: il tribunale dell'Aia, a cui l'ong aveva presentato ricorso, ha dato torto al governo olandese, che lo scorso 2 aprile aveva emanato un nuovo codice di navigazione molto restrittivo che di fatto impediva all'ong di operare.

G8 di Genova - risarcito dal ministero dell’Interno devolve i soldi all’Ong Mediterranea e alla nave Mare Jonio : risarcito dal ministero dell’Interno per i fatti del G8 di Genova investirà la cifra per finanziare il progetto Mediterranea Saving Humans che opera soccorrendo i migranti nel mar Mediterraneo con la nave mare Jonio. Questa la storia, raccontata da Repubblica, di Massimo Costantini, 62enne direttore scientifico dell’Istituto Tumori di Reggio Emilia, che durante la notte tra il 21 e il 22 luglio 2001 era all’interno delle scuole ...

Migranti - la nave Mare Jonio denuncia : “Due barconi sono stati bloccati dai libici violando le convenzioni internazionali” : Due imbarcazioni con a bordo circa 180 Migranti sono state bloccate dalla Guardia costiera libica mentre si dirigevano verso Lampedusa. È la denuncia della ong Mediterranea Saving Humans in pattugliamento e monitoraggio dalla Mare Jonio. Per l’organizzazione non governativa si tratta di una “operazione di cattura e deportazione in zona di guerra” di 80 persone, in riferimento allo stop al primo gommone al quale – secondo ...

Mare Jonio - nave riprende i soccorsi in mare : “Denunciamo Salvini per la direttiva anti-ong” : A bordo della 'mare Jonio c'è anche un sacerdote, don Mattia Ferrari: "Sono qui per vivere il Vangelo di Gesù accanto a questi ragazzi affamati di giustizia e operatori di pace. Sono qui per portare la vicinanza della Chiesa di Gesù a questi ragazzi che rischiano la loro stessa vita per salvare quella del prossimo".Continua a leggere

Migranti - stop ai soccorsi per la nave Mare Jonio : La Guardia Costiera ha vietato alla Mare Jonio di effettuare attività di ricerca e soccorso, Sar, fino a quando l'imbarcazione non si adeguerà "alla normativa di settore". La decisione è arrivata al ...

Migranti - la Guardia Costiera diffida la nave Mare Jonio : stop alle operazioni : L’unità Mare Jonio, il giorno 19 aprile u.s. a seguito di una avaria non meglio precisata ad un generatore, è stata ispezionata nel porto di Marsala da militari della Guardia Costiera specializzati in sicurezza della navigazione, che hanno eseguito una verifica tecnica sulle condizioni della nave in materia di sicurezza della navigazione e per la riconvalida della certificazione statutaria.?? In esito a tale ispezione il Comandante è stato ...

nave 'Mare Jonio' a 30 miglia da Libia : ROMA, 17 APR - "Notte di mare agitato con forti venti da Sudest, nessuna segnalazione di navi in pericolo. Pattugliamo area a sud delle piattaforme petrolifere, a circa 30/35 miglia dalle coste ...

Libia - Conte : ‘Con crisi umanitaria rischio arrivo foreign fighter - evitare escalation’. Viminale : ‘nave Mare Jonio rispetti leggi’ : “Siamo in grado in difendere Tripoli e siamo determinati a farlo, e rispediremo le milizie di Haftar da dove sono venute”, ha assicurato il vicepresidente del consiglio presidenziale libico Ahmed Maitig in un incontro alla stampa estera a Roma. Intanto l’Italia si prepara a ogni scenario. “Siamo molto preoccupati per la crisi libica – ha detto Giuseppe Conte – abbiamo sempre lavorato e continueremo a lavorare ...

Migranti - il vescovo di Palermo Lorefice incontra Casarini : "Sono con voi della nave Mare Jonio" : Il capo della missione che ha soccorso 50 naufraghi racconta il colloquio. "Mi ha detto: ogni vita salvata è un inno a Dio"

Alan Kurdi - la nave ancora ferma in mare. Evacuata 23enne incinta dopo crisi epilettica : le immagini del salvataggio : Da 8 giorni l’equipaggio della ‘Alan Kurdi‘ attende “una soluzione politica“. A bordo ci sono ora 62 rifugiati e 17 membri dell’equipaggio, perché ieri sera la 23enne nigeriana Osumah ha avuto una crisi epilettica. Osumah è una delle due donne incinte a bordo della ‘Alan Kurdi‘. Il capitano Werner Czerwinski, riferisce la Sea Eye, ha contattato il centro di soccorso maltese e ha chiesto la seconda ...

Migranti - il senatore De Falco salirà a bordo della nave dell’ong Mediterranea : “Continuano partenze e morti in mare” : Il senatore Gregorio De Falco, ex M5s ora al Gruppo Misto, è pronto a partire a bordo della nave Jonio con l’ong Mediterranea per le acque al largo della Libia. De Falco, ufficiale della Capitaneria di Porto protagonista delle operazioni di salvataggio durante il naufragio della Costa Concordia, sarà impegnato in eventuali operazioni di soccorso di Migranti in mare. Oggi incontrerà l’armatore della nave Ionio, Alessandro Metz, e gli altri ...

Gregorio De Falco salirà sulla nave Ong Mare Jonio per salvare migranti in mare : Il senatore, ex M5s e comandante della Capitaneria di Porto ai tempi del naufragio della Costa Concordia, starebbe definendo gli ultimi aspetti tecnici per prendere parte già nei prossimi giorni alla sua prima missione per il salvataggio dei migranti in mare. Sarebbe pronto a partecipare a una delle prossime missioni della nave mare Jonio della ong Mediterranea.Continua a leggere

La nave ong con 64 migranti bloccata in mezzo al mare da Italia e Malta : nave ong con 64 naufraghi a bordo respinta da Italia e Malta Londra, 5 apr - (Agenzia Nova) - La nave "Alan Kurdi", operata dall'organizzazione umanitaria tedesca Sea Watch, è bloccata in mezzo al mare Mediterraneo con a bordo 64 migranti in precarie condizioni, dopo che sia l'Italia che Malta le ha

Migranti - la nave ong tedesca in mare a zig zag fra le onde alte un metro e mezzo : A bordo una neonata : Il comandante: "Aspettiamo una soluzione politica". La notte trascorsa al limite delle acque territoriali italiane