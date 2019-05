Il presidente della corte d' Appello di Napoli | Migliaia di condannati liberi Ci

huffingtonpost

(Di giovedì 9 maggio 2019) Quando Salvini dice che in giro perci sono 12mila“ha ragione, ci sono dei colpevoli in libertà. D’altra parte il ministro ha preso i dati dalla mia relazione, non se li è mica inventati”. A rilanciare il dato delle condanne cui non è stata ancora data esecuzione è ild’di, Giuseppe De Carolis di Prossedi, in un’intervista al QN nella quale lamenta una “cronica” carenza di organico, che è stata fronteggiata anche con l’invio di “ex barellieri”.“Le Corti d’sono tarate su carichi di lavoro che erano quelli di 20-30 anni fa. Occorrerebbe adeguare le piante organiche ai mutamenti in corso, soprattutto pere Roma - osserva - L’arretrato di sentenze non eseguite si è creato nel tempo proprio per ...

fattoquotidiano : PD, CONTROPIEDE UMBRO La maggioranza in Regione prende tempo e non vota il congedo della presidente coinvolta nell’… - AndreaMarcucci : Nella Costituzione non c'è scritto che presunzione innocenza vale solo per la Lega e dei 5 stelle. #Salvini è indig… - TgLa7 : #salonelibro, ll presidente della Regione Piemonte Chiamparino e la sindaca di Torino Appendino hanno denunciato… -