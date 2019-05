Il numero dei ricercatori italiani dimezzato in 10 anni il 90% sarà espulso

Il numero dei morti per il ciclone Kenneth in Mozambico è salito a 38 : Il numero dei morti causati dal passaggio del ciclone Kenneth in Mozambico è salito a 38, hanno detto lunedì l’Istituto nazionale per la gestione dei disastri (INGC). Negli ultimi giorni della settimana scorsa il ciclone aveva portato piogge copiose e venti molto

Attentati Sri Lanka - sale a 310 il numero dei morti. Indetto lo stato d’emergenza : sale a 310 il bilancio delle vittime degli Attentati in Sri Lanka del giorno di Pasqua, decine di persone sono state arrestate ed è stato Indetto lo stato d'emergenza. A renderlo noto sono state le autorità del paese, specificando che i feriti sono 500 e che molti versano in gravi condizioni. Per oggi è stata indetta una giornata di lutto nazionale in occasione dei funerali per i caduti della chiesa di Katuwapitya a Negombo, pochi chilometri a ...

Maltempo - il forte vento sferza l'Isola. numerosi interventi dei vigili del fuoco - Sardiniapost.it : Il forte vento che sta sferzando l'intera provincia di Cagliari ha imposto gli interventi dei vigili del fuoco fin dalle prime ore del mattino. Numerose chiamate al 115 per rami e alberi caduti nelle ...

Sri Lanka sotto il coprifuoco. Cresce il numero dei morti e feriti : Il premier Ranil Wickremasinghe, ha espresso dolore per le vittime e ha sottolineato che questi attacchi influenzeranno la nazione e la sua economia. Egli ha messo anche in allerta il ministero della ...

Migranti - è sfida Lega-M5S. Toninelli 'Se aumenta numero dei richiedenti asilo non basta approccio dei porti chiusi' : Sulla politica dei porti chiusi, ieri era arrivata la dichiarazione tranchant della ministra della Difesa, Elisabetta Trenta . 'Se si dovesse arrivare alla guerra, non avremmo Migranti ma rifugiati. ...

Grandinata a Palermo - la Primavera non vuole arrivare : numerosi interventi dei pompieri : Grandina a Palermo il 15 aprile. Quando è ormai entrata la Primavera da molti giorni in città si abbatte una forte Grandinata. E sembra che perturbazione che ha portato il maltempo nel capoluogo non abbia alcuna intenzione di abbandonare il territorio almeno per le prossime ore. numerosi sono stati i disagi provocati dal maltempo nel […] L'articolo Grandinata a Palermo, la Primavera non vuole arrivare: numerosi interventi dei ...

Libia sempre nel caos - l’Italia non si ritira da base Misurata. Cresce il numero dei morti. Monito Usa : immediato stop a guerriglia : Nessun ritiro italiano dalla base di Misurata, in Libia. Lo confermano fonti qualificate ad askanews, smentendo le notizie circolate sui social media riguardo a un rimpatrio dei soldati dispiegati nella città libica per via aerea. La notizia del ritiro italiano dalal base di Misurata sta circolando oggi sul web, dopo giorni di scontri alle porte di Tripoli tra le forze del generale Khalifa Haftar e quelle del Governo di accordo nazionale di ...

Giro delle Fiandre femminile 2019 - Marta Bastianelli LEONESSA DEI MURI! numero da fenomeno - Italia in estasi 4 anni dopo! : Aveva sulle spalle i favori del pronostico, viste le ultime prestazioni (praticamente mai fuori dalle prime 10 in ogni gara corsa in questa stagione e sempre protagonista nelle classiche) e viste anche le sue caratteristiche, davvero ideali per questo genere di percorso. Dopo il titolo mondiale a sorpresa nel 2007, il titolo europeo strepitoso della scorsa stagione arriva il terzo trionfo più bello della carriera per Marta Bastianelli: la 31enne ...

Justin e Hailey Bieber sono i fan numero uno del ritorno dei Jonas Brothers : C'è un video che lo dimostra The post Justin e Hailey Bieber sono i fan numero uno del ritorno dei Jonas Brothers appeared first on News Mtv Italia.

Arisa : "Mi fidavo dei cartomanti - ora solo dei libri. Mi sento la numero uno - ma ancora non lo sono. Elisa lo è" : "Non volevo cantare, ma tornare a casa". Arisa, in un'intervista a Il Fatto Quotidiano, un retroscena su Sanremo 2019 in cui la cantante, a causa della febbre, avrebbe preferito "scendere dal palco e ascoltare gli altri". La cantante è attualmente a lavoro per un nuovo album e un tour nei club. Arisa si racconta, partendo dalle colleghe che sono riuscite a farla emozionare:"Ho pianto per i brani di Emma, Elisa, Loredana Bertè, ...

Milano-Sanremo 2019 – Sagan favorito numero uno : le quote dei bookmakers : Lo slovacco a caccia della Classicissima, che finora gli è sempre sfuggita. È il favorito numero uno, malgrado non sia al top. Valverde fra gli outsider . Un’altra ”invenzione” di Nibali a 33 Per la prima volta dopo tre anni non si presenterà al via con la maglia di campione del mondo, ha avuto a che fare con un virus che gli ha fatto perdere quattro chili e alla Tirreno-Adriatico ha mostrato una condizione ancora ...

Noleggio online - Hurry! aumenta l'offerta e il numero dei concessionari : Il portale Hurry!, specializzato in prodotti e servizi di Noleggio a lungo termine, auto usate e a km zero, raddoppia e cresce sulla rete dei concessionari. Attraverso una partnership esclusiva con ALD Automotive Italia, il sito incrementa infatti lofferta di auto nuove e usate, introduce nuovi servizi quali il reso dellusato, lestensione della garanzia e il trasporto del veicolo a domicilio. Per l'occasione, aumenta anche la presenza sul ...

L'HuffPost Italia incrementa del 22% il numero dei suoi lettori. Al 18esimo posto dei giornali online più letti : Più 22%. Ottimo risultato per L'HuffPost Italia che a Gennaio 2019 incrementa di circa 133 mila unità il numero dei suoi lettori rispetto a Dicembre 2018. Secondo i dati forniti da Audiweb sull'informazione online, infatti, il giornale diretto da Lucia Annunziata porta il numero dei suoi lettori da una media di 589mila utenti unici giornalieri a 722mila circa, con un incremento, dunque, del 22,5%."Quattro brand sono cresciuti ...

Il numero dei morti per le alluvioni in Indonesia è salito a 79 : Il numero di persone morte nella provincia indonesiana di Papua per le improvvise inondazioni causate da piogge torrenziali e conseguenti frane è salito a 79, mentre i feriti sono 74, hanno detto le autorità indonesiane lunedì. Inoltre domenica c’è stato un