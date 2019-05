Giro d’Italia 2019 | Androni | Bardiani | Israel e Nippo per un successo

Giro d’Italia – Elia Viviani gareggerà con una splendida maglia tricolore : “voglio rispettare il ciclismo italiano” [FOTO] : Elia Viviani correrà al Giro d’Italia 2019 con una splendida maglia tricolore in qualità di campione nazionale Mancano ormai pochi giorni all’inizio ufficiale del Giro d’Italia 2019. La 102ª edizione prenderà il via sabato da Bologna e vedrà Elia Viviani gareggiare con una speciale maglia tricolore in qualità di campione nazionale. Il ciclista della Deceuninck-Quick Step ha spiegato ai microfoni del Corriere dello Sport: ...

Giro d’Italia 2019 : tutti i corridori italiani al via. Vincenzo Nibali punta alla maglia rosa - Elia Viviani pronto a dare spettacolo nelle volate : Saranno 51 i corridori italiani che vedremo in corsa al Giro d’Italia 2019. Sulle strade del paese i nostri portacolori sono pronti a lasciare il segno, ma già prima della partenza c’è un dato positivo. Infatti il contingente azzurro è aumentato numericamente rispetto alle due precedenti edizioni, in cui erano presenti 45 italiani. Un incremento minimo, ma che quantomeno interrompe il trend di decrescita degli ultimi anni. Inoltre alla ...

Giro d’Italia – Tom Dumoulin carico : “sono qui per vincere - già sabato posso prendere la Maglia Rosa” : Tom Dumoulin si mostra carico in vista dell’inizio del Giro d’Italia: il ciclista del Team Sunweb punta già alla Maglia Rosa nella giornata di sabato Tutto pronto per la 102ª edizione del Giro d’Italia, la celebre corsa italiana che percorrerà i tracciati della penisola dall’11 maggio al 2 giugno. Lo start ufficiale avverrà sabato a Bologna. Quest’oggi si sono svolte diverse conferenze stampa delle principali ...

Giro d’Italia – Elia Viviani punta a ripetersi : “la corsa termina nella mia Verona - sarebbe bello salire sul podio con la maglia ciclamino” : Elia Viviani pronto all’edizione 102 del Giro d’Italia: le sensazioni del velocista italiano alla vigilia della grande partenza della corsa rosa Si sono svolte oggi le Conferenze Stampa di alcune delle squadre protagoniste del centoduesimo Giro d’Italia, in programma dall’11 maggio al 2 giugno. Sabato a Bologna si terrà la grande partenza, con i ciclisti pronti a sfidarsi nella cronometro individuale, prima di dare ...

Giro d’Italia – Nibali superstizioso alla vigilia della partenza : “mi manca vincere” : Vincenzo Nibali al Giro d’Italia per alzare le braccia al cielo: le parole dello Squalo dello stretto nella conferenza stampa alla vigilia della partenza da Bologna Si sono svolte oggi le Conferenze Stampa di alcune delle squadre protagoniste del centoduesimo Giro d’Italia, in programma dall’11 maggio al 2 giugno. Sabato a Bologna si terrà la grande partenza, con i ciclisti pronti a sfidarsi nella cronometro individuale, ...

Giro d’Italia – Miguel Angel Lopez ottimista alla vigilia della grande partenza : “non penso che andrà male” : Miguel Angel Lopez ottimista e fiducioso alla vigilia della grande partenza del Giro d’Italia 2019: le parole del ciclista dell’Astana in conferenza stampa Si sono svolte oggi le Conferenze Stampa di alcune delle squadre protagoniste del centoduesimo Giro d’Italia, in programma dall’11 maggio al 2 giugno. Sabato a Bologna si terrà la grande partenza, con i ciclisti pronti a sfidarsi nella cronometro individuale, ...

Vincenzo Nibali - Giro d’Italia 2019 : “L’età non conta - Valverde insegna. Ci saranno tante salite dure” : Vincenzo Nibali ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Giro d’Italia. Il siciliano è apparso molto carico e pronto per la nuova edizione: “Lo scorso anno avevo puntato sul Tour, ma è andata male non per colpa mia. Quest’anno abbiamo deciso di puntare sul Giro. L’età non conta e non è un limite, ci sono tanti altri corridori che hanno sempre dato battaglia ed un esempio è Valverde. Sicuramente venire al Giro e ...

Giro d’Italia - l’elenco dei corridori : Roglic e Dumoulin per la prima maglia rosa : Stasera, giovedì 9 maggio, il Giro d’Italia vivrà il suo primo atto ufficiale con la presentazione delle squadre che sarà trasmessa in diretta da Rai Sport dalle 20. In attesa di veder sfilare i corridori sul palco di Bologna si è ormai completata la starting list. Tutte le squadre hanno ufficializzato gli schieramenti, con qualche defezione degli ultimi giorni come quelle che hanno riguardato Valverde e Bernal, ma pur sempre con un livello ...

Giro d’Italia 2019 - Miguel Angel Lopez : “Ho provato le crono - non devo perdere tanto” : Miguel Angel Lopez ha chiuso al terzo posto il Giro d’Italia dello scorso anno, confermandosi il miglior giovane. Il colombiano del Team Astana si presenta ai nastri di partenza della nuova edizione della Corsa Rosa con tante aspettative e con la convinzione di poter lottare per la vittoria finale: “Abbiamo preparato un calendario di avvicinamento molto dettagliato con la squadra. Ho corso in Colombia, poi in Europa alla Parigi-Nizza ...

Giro d’Italia – Caleb Ewan sa cosa vuole dall’edizione 102 : “maglia azzurra? Solo se…” : Caleb Ewan pronto all’edizione 102 del Giro d’Italia: le sensazioni dell’australiano in conferenza stampa alla vigilia della grande partenza di Bologna Si sono svolte oggi le Conferenze Stampa di alcune delle squadre protagoniste del centoduesimo Giro d’Italia, in programma dall’11 maggio al 2 giugno. Sabato a Bologna si terrà la grande partenza, con i ciclisti pronti a sfidarsi nella cronometro individuale, ...

Giro d’Italia 2019 – Arnaud tra obiettivi e certezze : “ecco perchè ho scelto di venire qui” : Arnaud Demare ha le idee chiare per l’edizione 102 del Giro d’Italia: le sensazioni del francese della Groupama FDJ alla vigilia della grande partenza da Bologna Si sono svolte oggi le Conferenze Stampa di alcune delle squadre protagoniste del centoduesimo Giro d’Italia, in programma dall’11 maggio al 2 giugno. Sabato a Bologna si terrà la grande partenza, con i ciclisti pronti a sfidarsi nella cronometro ...

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic : “Ogni gara la inizio per vincere. Sarà un Giro molto duro” : Primoz Roglic è sicuramente uno dei grandi favoriti per la maglia Rosa all’ormai imminente Giro D’Italia. Lo sloveno del Team Jumbo-Visma è reduce dalle vittorie alla Tirreno-Adriatico e al Giro di Romandia. Queste le sue prime parole nella conferenza stampa della vigilia: “Abbiamo iniziato la stagione andando davvero forte, sia io che tutta la squadra. Dopo la Tirreno-Adriatico abbiamo avuto un duro ritiro d’allenamento ...

Presentazione squadre Giro d’Italia 2019 : dove vederla in tv o streaming : Presentazione squadre Giro d’Italia 2019: dove vederla in tv o streaming Sabato 11 maggio al via la edizione n. 102 del Giro d’Italia. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di ciclismo. Ma non solo. Oltre al lato sportivo, il Giro racconta un pezzo importante del nostro Paese. Lo attraversa, ne vive le trasformazioni e diverte il numerosissimo pubblico. Presentazione squadre Giro d’Italia 2019, 22 ...

Giro d’Italia 2019 – Roglic la grande sorpresa della 102ª edizione? “Posso fare bene su tutti i terreni” : Primoz Roglic motivato e a caccia del divertimento: le sensazioni dello sloveno del Team Jumbo Visma alla vigilia della partenza del Giro d’Italia 2019 Si sono svolte oggi le Conferenze Stampa di alcune delle squadre protagoniste del centoduesimo Giro d’Italia, in programma dall’11 maggio al 2 giugno. Sabato a Bologna si terrà la grande partenza, con i ciclisti pronti a sfidarsi nella cronometro individuale, prima di dare ...