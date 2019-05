Firenze | carabiniere scaraventato a terra E il migrante gli spezza un braccio

ilgiornale

(Di giovedì 9 maggio 2019) Federico Garau Sono 30 i giorni di prognosi previsti per la frattura riportata dal maresciallo,con violenza adal 19enne egiziano: lo straniero, clandestino, aveva numerosi precedenti alle spalle Brutto episodio durante il pomeriggio di ieri a, dove uno straniero ha aggredito e ferito un maresciallo dei carabinieri. Tutto ha avuto inizio intorno alle 17, quando alcuni residenti hanno segnalato la presenza sospetta di un giovane straniero che si aggirava in modo furtivo e non troppo disinteressato tra le auto posteggiate. I carabinieri del reparto radiomobile disono giunti tempestivamente sul luogo indicato, ed hanno subito individuato l'extracomunitario. Agitato dalla presenza degli uomini dell'Arma, il ragazzo si è dato alla fuga, tentando inutilmente di far perdere le proprie tracce. Dietro di lui, infatti, è subito corso il maresciallo ...

