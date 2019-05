Fashion Flair | l' intelligenza artificiale crea la sua prima collezione di moda

gqitalia

(Di giovedì 9 maggio 2019) Dopo aver dato il suo contributo nel mondo dei motori, della scienza e della musica, l'di Huawei prova a muovere i primi passi anche nel mondo della, attraverso il progetto. Insieme ad un’equipe di sviluppatori italiani, la casa cinese hato un'app che, grazie alla potenza dell’AI di Huawei P30 Pro, è in grado di offrire un nuovo spunto per il mondo delladimostrando come la tecnologia, combinata all’estrotivo umano, sia in grado di dare vita ad unadioriginale ed unica partendo dagli input generati dagli algoritmi neurali. Partendo da 30mila immagini rappresentative delle più iconiche sfilate didegli ultimi 100 anni e uno specifico set di scatti tratti dalle ultime collezioni di Annakiki, la doppia unità di calcolo neurale (NPU) presente all’interno dei ...

