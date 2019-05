Da de Ligt a Kean | ecco come lo stop a Raiola può condizionare la Juve

Chirico : Raiola ha ragione su Kean. Occhio alle conseguenze su de Ligt... : Poi è arrivato Mancini e gli ha dato subito una maglia da titolare nella sua giovane Nazionale, mostrando finalmente all'onor del mondo di che pasta è fatto Mosé: 2 partite intere, 2 gol , e una ...

L'Ajax chiede Kean per De Ligt - ma la Juve vuole blindarlo : TORINO - A questo punto, l'ultimo grande passo verso la consacrazione. Colui che fino a poco tempo fa Massimiliano Allegri chiamava semplicemente 'il ragazzino', ora può - una volta per tutte - ...

Juventus De Ligt : la strategia bianconera - offerto Kean : Juventus DE Ligt, bianconeri volano in Olanda – La prossima doppia sfida di Champions tra Juventus e Ajax non varrà solamente per l’accesso alle semifinali di coppa, ma sarà anche una buona occasione per parlare del futuro di De Ligt. Il giovane difensore dei Lancieri, appena 19enne ma già capitano di una delle squadre più […] L'articolo Juventus De Ligt: la strategia bianconera, offerto Kean proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Juve - missione per de Ligt : anche Kean nell'operazione : "De Ligt? Ne parlano bene, lo vedremo contro di noi". Alla vigilia della sfida contro il Genoa, Massimiliano Allegri aveva fatto finta di niente in merito a un possibile interessamento della Juve per ...