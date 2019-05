Con Nibali | Viviani e Battaglin saranno 49 gli italiani al Giro

Vincenzo Nibali - Giro d’Italia 2019 : “L’età non Conta - Valverde insegna. Ci saranno tante salite dure” : Vincenzo Nibali ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Giro d’Italia. Il siciliano è apparso molto carico e pronto per la nuova edizione: “Lo scorso anno avevo puntato sul Tour, ma è andata male non per colpa mia. Quest’anno abbiamo deciso di puntare sul Giro. L’età non conta e non è un limite, ci sono tanti altri corridori che hanno sempre dato battaglia ed un esempio è Valverde. Sicuramente venire al Giro e ...

Giro d’Italia 2019 – Viviani Concentratissimo - l’azzurro guarda già alla seConda tappa : “Nibali passerà vicino alla sua vecchia casa - ma…” : Le sensazioni di Elia Viviani alla vigilia della prima tappa del Giro d’Italia: le parole del ciclista italiano della Quick Step Partirà sabato a Bologna l’edizione 102 del Giro d’Italia: si comincia con una cronometro individuale, ma c’è chi già ha fatto la ricognizione sul circuito della seconda tappa, da Bologna a Fucecchio. Stiamo parlando di Elia Viviani, che vorrà sicuramente ripetere l’ottima ...

Giro d’Italia 2019 : la squadra di Vincenzo Nibali. Una Bahrain Merida Con gregari di lusso per supportare lo Squalo in salita : Tutti gli occhi dei tifosi italiani saranno puntati su un’unica squadra per la possibile vittoria del Giro d’Italia 2019. Stiamo parlando della Bahrain Merida, che avrà come capitano il faro del ciclismo tricolore, ossia Vincenzo Nibali. L’obiettivo è uno solo: conquistare la Corsa Rosa. Lo Squalo ci è già riuscito nel 2013 e nel 2016 con il Team Astana. Adesso si ritrova nella squadra mediorientale che lo ha ingaggiato nel ...

Giro d’Italia 2019 : i favoriti. Nibali - Yates - Dumoulin e Roglic : profili a Confronto : Quattro grandi favoriti, un poker di corridori pronti all’assalto del Trofeo Senza Fine: scatta sabato, da Bologna, il Giro d’Italia 2019. Ventuno tappe entusiasmante dove verrà fuori il corridore più completo che porterà la Maglia Rosa fino ala cronometro conclusiva di Verona. Andiamo a confrontare i vari favoriti nel testa a testa sulle varie caratteristiche di ognuno: sono praticamente tutti alla pari, saranno le circostanze a ...

Ciclismo - Team Bahrain Merida : 'Bilancio non positivo - Con Nibali siamo fiduciosi' : Per i protagonisti attesi al Giro d'Italia che scatta sabato 11 maggio da Bologna questi sono gli ultimi giorni per completare il percorso di avvicinamento alla corsa rosa. Qualcuno sta ancora partecipando alle ultime gare, come Primoz Roglic al Romandia, ma la maggior parte ha già chiuso il conto con le corse di preparazione e si sta allenando per rifinire la condizione. Tra questi figura anche Vincenzo Nibali, sempre atteso sulle strade della ...

Giro d’Italia 2019 - le dichiarazioni dei big. Nibali : “Condizione in crescita”. Dumoulin : “Mi aspetto battaglia”. Roglic e Yates evasivi : Sabato 11 maggio scatterà il Giro d’Italia 2019, la 102^ edizione della Corsa Rosa incomincerà con una cronometro individuale da Bologna e si concluderà domenica 2 giugno con un’altra prova contro il tempo a Verona. Sono previste 21 tappe che determineranno il vincitore del Trofeo Senza Fine, la battaglia per la maglia rosa si preannuncia particolarmente accesa perché tanti big del ciclismo internazionale hanno deciso di presentarsi ...

Giro d’Italia 2019 : l’Italia cerca alternative a Vincenzo Nibali per i Grandi Giri. Esame per Formolo e MosCon - sorpresa Masnada? : Tutto pronto per un’edizione del Giro d’Italia davvero di altissimo livello: sarà una sfida apertissima, con davvero il meglio del ciclismo internazionale a lanciare l’assalto al Trofeo Senza Fine. Da Tom Dumoulin a Primoz Roglic, passando per Simon Yates, Miguel Angel Lopez ed Egan Bernal: tantissimi possibili protagonisti. Ovviamente non tralasciando la punta italiana, la stella del ciclismo tricolore: Vincenzo Nibali. Lo ...

Giro d’Italia 2019 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Parata di stelle Con Nibali - Dumoulin - Roglic - Bernal e tanti altri : Manca sempre meno all’inizio del Giro d’Italia 2019 che prenderà il via sabato 11 maggio con una cronometro individuale a Bologna. Si preannuncia una Parata di stelle alla Corsa Rosa, rendendo il darsi in strada emozionante e ricco di sorprese su un percorso, come sempre, vario e aperto a tantissimi colpi di scena. Sicuramente ci sarà al via Vincenzo Nibali, lo Squalo va a caccia del terzo sigillo in carriera: il 34enne si è ...

Ciclismo - la Liegi è di Fuglsang. Impresa Formolo : seCondo. Nibali è ottavo : ... sono Julien Bernard, Trek-Segafredo,, Tobias Ludvigsson, Groupama-FDJ,, Andrea Pasqualon, Wanty-Gobert,, Jérémy Maison, Arkéa-Samsic,, Kevin Deltombe, Sport Vlaanderen-Baloise,, Kenny Molly, Mathijs ...

Ciclismo - Liegi - -15 km attacca Fuglsang Con Formolo - Nibali c'è : Il campione del mondo, 4 volte vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi, prima di oggi si era ritirato solo una volta nel 2012. A 119 km dal traguardo il gruppo dei fuggitivi ha 6'50" di vantaggio sugli ...

Tour of the Alps positivo per Vincenzo Nibali - lo Squalo ammette : “sono Contento - ecco perchè” : Le sensazioni di Vincenzo Nibali al termine del Tour of The Alps: il messinese soddisfatto della sua performance Una prestazione positiva, quella di Vincenzo Nibali al Tour of The Alps, conclusosi ieri. Lo Squalo dello Stretto ha chiuso la corsa a tappe sul podio, con un buon terzo posto, alle spalle di Sivakov e Geoghegan. “Nell’ultima salita ho provato diverse volte ad attaccare per vedere se il leader della gara perdeva ...

Tour of the Alps 2019 - Pavel Sivakov : “Sembrava impensabile poter tener testa a Nibali. Non vedo l’ora di testarmi Con il Giro” : Un’impresa straordinaria, ovviamente guidato da una squadra super come il Team Sky, in una delle sue ultime recite nel World Tour con questo nome. Pavel Sivakov diventa il più giovane vincitore del Tour of the Alps (contando anche la vecchia denominazione, Giro del Trentino): il russo in una cinque giorni strepitosa riesce a battere il compagno Tao Geogeghan Hart e l’azzurro Vincenzo Nibali. Questo il suo commento, riportato da ...

Al Tour of the Alps Sivakov si aggiudica la generale Con Nibali terzo. Masnada conquista l'ultima tappa : Al Tour of the Alps Pavel Sivakov , Sky, si aggiudica la classifica generale, mentre Fausto Masnada , Androni Giocattoli, fa il bis e conquista l'ultima tappa con arrivo a Bolzano. Bravissimo Vincenzo ...

Liegi-Bastogne-Liegi 2019 : outsider e possibili sorprese. Fuglsang e Ulissi in grande Condizione - Nibali e Formolo all’attacco : Numerose le incognite che caratterizzano la vigilia della Liegi-Bastogne-Liegi 2019, quarta classica monumento della stagione e fondamentale appuntamento del calendario ciclistico internazionale. Le modifiche apportate al percorso per la 105^ edizione della corsa belga infatti, rendono più complicato prevedere lo sviluppo della prova e di conseguenza più arduo indicare un vero e proprio favorito. Al di là degli uomini più attesi alla vigilia, ...