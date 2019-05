Cgil | a Palermo ' Lavoro | diritti | Europa' con Landini

Cgil : '120 anni di lotte per lavoro' - l'impegno Fiom a Cantiere navale Palermo : Palermo , 11 apr. (AdnKronos) - Le voci a confronto dei protagonisti delle battaglie sindacali del Cantiere navale di Palermo che, fra alti e bassi, nella sua storia ha impiegato fino a seimila addetti e oggi ne conta poco più di 420. Si intitola '120 anni di lotte per il lavoro. La Fiom e i suoi del

Teatro : Slc Cgil Palermo - nomina direttore Biondo segna ritorno alla normalità : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) - "La nomina del nuovo direttore segna finalmente il ritorno alla normalità per il Teatro Biondo di Palermo: una istituzione culturale così prestigiosa non può rimanere, come è accaduto in questi mesi, senza una gestione. Esprimiamo apprezzamento per la scelta di Pamela V