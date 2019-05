Caso Siri | la soluzione di Conte è un segnale positivo nell’Italia delle tangenti

Il Caso Siri apre una voragine nella Lega. Ma la vendetta è un piatto che va servito freddo : di Donatello D’Andrea Il perenne battibecco sul caso Siri tra i due leader di questo governo, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, sembrerebbe giunto al suo epilogo. Il presidente del Consiglio ha chiesto le dimissioni del sottosegretario alle Infrastrutture e gli ha revocato l’incarico nel Consiglio dei ministri. La contorta vicenda giudiziaria, costellata ancora ora da dubbi e incertezze, è altresì un importante elemento per comprendere ...

Cosa nasconde la sconfitta silente di Salvini sul Caso Siri : Bye bye Siri. “Corre alla stazione Termini, salta sul primo treno per Milano. ‘Sono stanco, sfinito, stufo – confida ai big leghisti che riescono a contattarlo - Non vedevo l'ora di chiudere questa storia. Per settimane hanno rivoltato me e la mia vita come un calzino. È stata una tortura'”. È il retroscena privato dell'ex sottosegretario espulso dal governo mentre si lascia alle spalle una delle caserme della Dia di Roma dopo aver incontrato i ...

Salvini - prima sconfitta sul Caso Siri. La resa dei conti col premier alle urne : «L'Armando furioso? Lo abbiamo difeso finché è stato possibile, ma non potevamo far saltare il governo su Siri...». Il leghista Claudio Borghi sparisce dentro l'aula della Camera e la frase semiseria ...

Affondo Salvini a Virginia Raggi : “Indagata da anni ma è al suo posto” riferendosi al Caso Siri (VIDEO) : Matteo Salvini facendo riferimento al caso Siri, piazza un Affondo a Virginia Raggi Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini e il ministro per la Famiglia e le disabilità, Lorenzo Fontana, al Viminale con i rappresentanti delle comunità terapeutiche operanti nel settore delle tossicodipendenze. Così il ministro Salvini rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa: “Prendo … Continue reading Affondo Salvini a Virginia ...

Cosa è successo nel Consiglio dei ministri che ha chiuso il Caso Siri : Armando Siri è, nei fatti, fuori dal governo. La procedura di revoca dell'incarico al sottosegretario leghista, indagato per corruzione, è stata avviata nel corso di un Consiglio dei ministri, durato oltre due ore, durante il quale la Lega ha ribadito la sua contrarietà alla decisione 'imposta' dal Movimento 5 stelle. Al termine di un dibattito descritto dai partecipanti come "franco" ma "civile", il partito di Matteo Salvini ha ...

Caso Siri - Matteo Salvini ci mette una pietra sopra : “Governo non salta per un sottosegretario” : Il vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, Matteo Salvini, sembra voler chiudere il Caso Siri dopo la revoca del sottosegretario del Carroccio indagato per corruzione. Il ministro dell'Interno afferma: "Sottosegretario in più o in meno, si va avanti, il Paese va avanti, il governo va avanti”.Continua a leggere

Pd - Zingaretti 'Il Caso Siri pesa molto sul governo. Se ci sarà crisi - voto subito. Anche in estate' : Cronaca Appalti, indagati in Calabria il presidente Oliverio e il sindaco di Cosenza di ALESSIA CANDITO Sulle minacce contro la sindaca Raggi a Casal Bruciato , Zingaretti si schiera con la prima ...

Matteo Salvini sconfitto sul Caso Siri risponde con un'agenda da premier sovranista : Nella giornata in cui gli tocca incassare la sconfitta sul caso Siri, con la revoca dell’incarico al sottosegretario leghista, Matteo Salvini risponde con un’agenda da premier sovranista.Il ministro dell’Interno infatti ha annunciato su Facebook di avere una intensa giornata di incontri al Viminale. Tra questi il ministro degli Esteri brasiliano del governo di ultra destra di Jair Bolsonaro e il presidente nazionalista ...

Caso Siri - revocate le deleghe al sottosegretario leghista : ... dopo circa 2 ore di discussione ha deciso di revocare le deleghe al sottosegretario leghista ai Trasporti Armando Siri, finito al centro di una querelle politica perché indagato per presunta ...

Caso Siri - Sisto - FI - attacca i giudici in Aula : 'Paese in mano loro'. Applausi dai banchi della Lega : Durante il dibattito nell'Aula della Camera sulla legge per il taglio dei parlamentari, arriva la notizia della revoca in consiglio dei ministri...

Caso Siri - Conte : “Senza la fiducia dei cittadini non possiamo essere il governo del cambiamento” : Il primo ministro Giuseppe Conte ha definito la decisione di revocare l'incarico ad Armando Siri come "la scelta più giusta". Infatti, ha spiegato, se da un punto di vista umano è necessario riconoscere al sottosegretario la presunzione di non colpevolezza, è altrettanto importante non perdere la fiducia dei cittadini. "Altrimenti non potremmo sentirci il governo del cambiamento".Continua a leggere

Siri - il sottosegretario travolto dall'indagine : le tappe del Caso : Siri, il sottosegretario travolto dall'indagine: le tappe del caso La vicenda scoppia il 18 aprile , quando trapela la notizia che il sottosegretario ai Trasporti è accusato di aver accettato denaro per inserire una norma sulle energie rinnovabili nella manovra. Scontro politico tra Lega e M5S. L'8 maggio Conte revoca l'incarico in ...

Caso - Siri - Lega : contrari - ora basta liti : 15.02 "In Consiglio dei ministri c'è stata la delibera del presidente Conte per la revoca di Siri, ma nessun voto. La Lega ha espresso contrarietà alla decisione e prende atto della facoltà del presisente del Consiglio di chiedere la revoca". Così fonti della Lega. "Non può esserci automatismo tra indagini e colpevolezza",affermano le stesse fonti."Chi ha incarichi istituzionali deve pagare il doppio,se colpevole". "Ora basta con ...