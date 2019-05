Berlino, così si separa la droga dai bambini: “Questa è la zona per gli spacciatori”

I pusher di Berlino avranno a loro disposizione degli appositi spazi in un parco cittadino dove poter effettuare la compravendita di droga. Succede nella zona sud est della capitale della Germania, una delle più frequentate dai giovani locali. L’area verde nel parco di Görlitzer era stata pensata come luogo per le passeggiate, i giochi o le soste in mezzo alla natura. Da qualche anno, però, il relax e la serenità delle famiglie del luogo è disturbata dalla presenza di spacciatori, che utilizzano proprio il parco per portare a termine le loro compravendite. Dopo ripetuti tentativi di cacciarli con le retate e i manganelli, si è deciso di adottare misure alternative: il direttore del parco Cengiz Demirci ha annunciato – come riporta il Guardian – che saranno istituite delle aree dedicate ai pusher, dove saranno liberi di fare affari. Questi spazi saranno indicati da degli spray rosa.

(Di giovedì 9 maggio 2019) Dopo i vani tentativi di cacciarli anche con le maniere forti, il direttore del Görlitzer Park ha preso questa decisione per evitare che i pusher diano fastidio ai frequentatori del parco. Ma il capo della polizia non è d'accordo: "Serve la presenza costante di agenti".