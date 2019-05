Arsenal in finale | Aubameyang schianta il Valencia

Arsenal in finale di Europa League - le parole degli “eroi” Aubameyang e Lacazette : Con i loro gol hanno lanciato l’Arsenal in finale di Europa League. Sempre decisiva, la coppia gol Aubameyang-Lacazette ha lasciato il segno anche stasera, nella vittoria londinese a Valencia che ha replicato quella all’Emirates dell’andata. Al termine del match, ai microfoni del network britannico BT Sport, le parole dei due attaccanti. Aubameyang trascina l’Arsenal in finale, Chelsea ed Eintracht ai supplementari ...

Europa League : Arsenal in finale : ANSA, - ROMA, 9 MAG - L'Arsenal ha battuto 4-2, 1-1, il Valencia nel ritorno della semifinale di Europa League giocata a Valencia e si è qualificato per la finale. All'andata la squadra londinese ...

VIDEO Valencia-Arsenal 2-4 - Highlights - gol e sintesi Europa League. Un grande Aubamayang regala la Finale ai Gunners : Grani emozioni al Mestalla nel ritorno delle semifinali di Europa League 2019 tra Valencia ed Arsenal. La vittoria è andata ai Gunners che si sono imposti 4-2 grazie ad una tripletta di un grande Aubamayang e della rete di Lacazette. Per i padroni di casa a segno un Gameiro (doppietta) mai domo. Di seguito gli Highlights del confronto: GLI Highlights DI Valencia-Arsenal 2-4 VALENCIA – ARSENAL 1-0: IL GOL DI GAMEIRO #Valencia 1:0 ...

LIVE Valencia-Arsenal 2-4 (3-7 tot.) - Europa League 2019 in DIRETTA : uno straripante Aubameyang porta i Gunners in finale a Baku! : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI CHELSEA-EINTRACHT FRANCOFORTE DI Europa League (INIZIO ALLE ORE 21.00) Benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale di ritorno di Europa League tra Valencia e Arsenal. Al Mestalla si gioca la seconda semifinale tra le due compagini dopo il 3-1 dei Gunners in quel di Londra. In palio la finale di Baku contro la vincente di Chelsea-Eintracht, terminata 1-1 in Germania: chi si sfiderà in Azerbaigian. La ...

Aubameyang trascina l’Arsenal in finale - Chelsea ed Eintracht ai supplementari [FOTO] : 1/36 AFP/LaPresse ...

Quote Europa League - all’orizzonte un’altra finale inglese : Chelsea e Arsenal favorite su Sisal Matchpoint : Quote Europa League – Dopo i colpi di scena che ha regalato la Champions League, è il turno delle semifinaliste di Europa League giocarsi il pass per la finale. E, a guardare le Quote, il calcio inglese domina anche qui, le favorite a passare il turno sono infatti Chelsea e Arsenal, pronte a dar vita a un’altra finale tutta inglese dopo quella decisa in Champions tra Liverpool e Tottenham. Chelsea e Francoforte ripartono dall’1-1 ...

Valencia-Arsenal puntano la finale di Europa League : il match su Sky : Nella serata di domani avremo la possibilità di conoscere i nomi delle due squadre che si contenderanno l’Europa League nella finale in programma il 29 maggio allo Stadio Olimpico di Baku, in Azerbaigian. Una delle finaliste uscirà dalla sfida tra Arsenal e Valencia: gli spagnoli, sconfitti per 3-1 all’andata a Londra, sono quindi chiamati a […] L'articolo Valencia-Arsenal puntano la finale di Europa League: il match su Sky è ...

Chelsea e Arsenal - un passo verso la finale : Due belle semifinali di Europa League, ricche di gol ed emozioni. Gli incontri di andata si sono chiusi con risultati che avvantaggiano le due inglesi, ma non spengono del tutto le ambizioni delle altre protagoniste. A Francoforte l'Eintracht ha pareggiato 1-1 con il Chelsea, mentre l'Arsenal ha superato 3-1 il Valencia, in rimonta. L'Eintracht, imbattuto da 12 gare interne nella competizione, e' passato in vantaggio al 23' con un gol di fattura ...

LIVE Europa League - Semifinali Arsenal-Valencia 2-1 ed Eintracht-Chelsea 1-1 in DIRETTA : forcing finale delle londinesi! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Semifinali d’andata di Europa League. Arsenal-Valencia e Eintracht-Chelsea illumineranno il giovedì sera della seconda competizione europea per club. Penultimi atti inediti in cui le compagini si giocheranno l’accesso alla sfida conclusiva di Balu prevista per il 29 maggio. All’Emirates Stadium va in scena la sfida più equilibrata delle due Semifinali. Un match sempre difficile per i Gunners, spesso ...

Arsenal-Valencia - le probabili formazioni della semifinale di Europa League : ARSENAL VALENCIA probabili formazioni: Gli inglesi sembrano essere i favoriti nel match di Europa League contro gli spagnoli, che pero’ sono in crescita. Oggi alla semifinale, infatti, si affronteranno due squadre con una importante tradizione europea, ovvero Arsenal e Valencia e i precedenti sono a favore degli spagnoli. Il club londinese cerca una finale in […] L'articolo Arsenal-Valencia, le probabili formazioni della semifinale ...

Europa League - la semifinale Arsenal-Valencia in esclusiva su Sky : Archiviate le vittorie di Ajax e Barcellona in Champions League, si prosegue questa sera con la semifinali di andata di Europa League con due gare davvero interessanti e che potrebbero regalare sorprese. Oltre a Eintracht Francoforte-Chelsea (clicca qui per sapere dove seguire il match in Tv) è in programma anche la sfida tra Arsenal e […] L'articolo Europa League, la semifinale Arsenal-Valencia in esclusiva su Sky è stato realizzato da ...

Europa League - Arsenal e Chelsea le probabili finaliste : il derby londinese in finale a 2.50 su Sisal Matchpoint : All’Emirates Stadium va in scena il primo atto della semifinale di Europa League tra Arsenal e Valencia. Entrambe vivono un momento negativo nei rispettivi campionati, i Gunners sono reduci da 3 sconfitte consecutive, gli spagnoli ne hanno perse due di fila. In questa gara la posta in palio è una buona fetta della finalissima di Baku e, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint gli inglesi – imbattuti in casa in questa edizione di Europa ...

Napoli-Arsenal - Ancelotti : "Obiettivi raggiunti. Non è che qui si siano fatti tanti quarti di finale" : Salutato lo scudetto di fatto già a settembre, la Champions a dicembre, la Coppa Italia a gennaio, il Napoli dà l'addio anche all'Europa League, ultimo obiettivo stagionale, ai quarti di finale. ...

Europa League - Arsenal-Napoli 2-0 : gol e highlights dei quarti di finale. Il video - Sky TG24 - : Con le reti di Ramsey e Torreira, entrambe nel primo tempo, i Gunners battono gli uomini di Ancelotti. Una partita giocata piuttosto male dagli azzurri che dovranno adesso compiere un'impresa al San ...