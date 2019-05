Arsenal-Chelsea | Finale Europa League 2019 | data | programma | orario e tv

Risultati Europa League – L’Arsenal travolge il Valencia : supplementari fra Chelsea e Francoforte : L’Arsenal travolge il Valencia in trasferta con un poker nel segno di Aubameyang: Chelsea-Francoforte ripetono l’1-1 dell’andata e vanno ai supplementari Archiviata la due giorni di Champions League, ricca di grandi emozioni e rimonte incredibili, lo spettacolo del calcio europeo si sposta alle due semifinali di Europa League. Nella prima L’Arsenal travolge il Valencia in trasferta (2-4) grazie al suo clamoroso potenziale offensivo. Dopo ...

Semifinali Europa League - Valencia-Arsenal e Chelsea-Eintracht. Come vederle in tv e streaming. Orari e programma : Giovedì 9 maggio si giocheranno le Semifinali di ritorno dell’Europa League 2019 di calcio, il programma della serata (fischio d’inizio alle ore 21.00) prevede Valencia-Arsenal e Chelsea-Eintracht Francoforte. Gli spagnoli sono chiamati alla furibonda rimonta di fronte al proprio pubblico del Mestalla, i Gunners hanno infatti vinto l’incontro d’andata per 3-1 e si presentano in terra iberica con un vantaggio importante ...

Chelsea e Arsenal - un passo verso la finale : Due belle semifinali di Europa League, ricche di gol ed emozioni. Gli incontri di andata si sono chiusi con risultati che avvantaggiano le due inglesi, ma non spengono del tutto le ambizioni delle altre protagoniste. A Francoforte l'Eintracht ha pareggiato 1-1 con il Chelsea, mentre l'Arsenal ha superato 3-1 il Valencia, in rimonta. L'Eintracht, imbattuto da 12 gare interne nella competizione, e' passato in vantaggio al 23' con un gol di fattura ...

Europa League - il Chelsea domina ma non vince. Tris per l'Arsenal : EINTRACHT-Chelsea 1-1 LE FOTO DEL MATCH , 23' Jovic, 45' Pedro, Il Chelsea di Sarri strappa un ottimo pareggio in terra tedesca contro l'Eintracht di Francoforte. L'1-1 finale sta stretto ai blues che ...

Europa League - il Chelsea pareggia 1-1 a Francoforte. L'Arsenal batte 3-1 il Valencia : Marco Gentile Il Chelsea pareggia 1-1 in casa dell'Eintracht Francoforte e si prende un piccolo vantaggio in vista del ritorno a Stamford Bridge. L'Arsenal vince 3-1 in rimonta contro il Valencia e tra sette giorni al Mestalla ci sarà il secondo round. Le inglesi ancora favorite per la finale di Europa League Il Chelsea strappa un pari con gol in Germania Il Chelsea di Maurizio Sarri va sotto fuori casa contro l'ostico Eintracht ...