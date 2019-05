A raccontare comincia tu | anticipazioni di stasera 9 maggio su Rai 3

Programmi TV di stasera - giovedì 9 maggio 2019. Ultimi appuntamenti per «Mentre ero Via» e «A raccontare comincia tu» : Giuseppe Zeno e Vittoria Puccini in Mentre ero Via Rai1, ore 21.25: Mentre ero Via – Ultima puntata - 1^Tv Fiction di Michele Soavi del 2018, con Vittoria Puccini, Giuseppe Zeno. Prodotta in Italia. Trama: Tra ricordi veri che riemergono improvvisi, racconti, depistaggi, morti misteriose e scoperte inaspettate, la verità comincia ad emergere davanti agli occhi di Monica, fin quando lo scenario si chiarisce ineluttabile rivelando fino a che ...