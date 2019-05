9 maggio ' 78 | cronaca di una giornata scolpita nella nostra storia

huffingtonpost

(Di giovedì 9 maggio 2019) Roma, è il mattino del 91978. Siamo in via Michelangelo Caetani, a pochi passi da Largo di Torre Argentina. Parcheggiata sul lato sinistro della strada vi è una Renault 4 di colore rosso, situata a poca distanza dalla Chiesa di Santa Caterina dei Funari.Dal lato opposto all’auto, sul lato destro, si trova l’ingresso del vecchio. ma sempre affascinante, Palazzo Antici Mattei di Giove. A circa 150 metri vi è la sede Nazionale della Democrazia Cristiana, in Piazza del Gesù. La piazza brulica di giornalisti e fotoreporter, in attesa di notizie sulla conclusione della Direzione Nazionale del partito, che era stata convocata per quella mattina.Da ben 54 notti, infatti, il presidente della DC, l’onorevole Aldo Moro, èmani delle Brigate Rosse. Da quattro giorni, nel comunicato numero 9, le BR hanno annunciato la sua esecuzione. ...

borghi_claudio : Che meraviglia... *** Alto Adige, 300 lanterne per proteggere i vigneti. I viticoltori: 'Combattiamo gelo record di… - repubblica : Dal 14 maggio la nuova Repubblica in edicola e online [news aggiornata alle 10:48] - LegaVolleyFem : ?????? L'@ImocoVolley è Campione d'Italia! Le pantere battono la @IGOR_Volley per 3-2 in Gara-3 di Finale e conquistan… -