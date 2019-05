12 | 06 | Proteste per la casa ai rom | il Papa | Soffro | questa non è civiltà

Squalifica per Maran e multa al Cagliari per le Proteste sul rigore dato al Napoli : Dopo le proteste sollevate per il rigore concesso agli azzurri nei minuti finali di Napoli-Cagliari, il giudice sportivo ha emesso un provvedimento disciplinare nei confronti dell’allenatore Ronaldo Maran e del presidente Tommaso Giulini Squalificato l’allenatore del Cagliari “per aver, al 53° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato una decisione arbitrale, rivolgendo agli Ufficiali di gara espressioni ...

Roma - Proteste di residenti e CasaPound per casa assegnata a nomadi - : Il movimento di estrema destra attacca il Comune per aver dato a una famiglia di 14 persone un alloggio a casal Bruciato: "Gli abitanti non li vogliono, hanno paura. Raggi pensa di risolvere l'...

Roma - Proteste di residenti e CasaPound per casa assegnata a nomadi : Roma, proteste di residenti e casaPound per casa assegnata a nomadi Il movimento di estrema destra attacca il Comune per aver dato a una famiglia di 14 persone un alloggio a casal Bruciato: “Gli abitanti non li vogliono, hanno paura. Raggi pensa di risolvere l'emergenza dei campi nomadi abusivi sulle spalle dei ...

Roma - Proteste a Casal Bruciato per una casa popolare ai rom : Tornano le tensioni e l'intolleranza contro i rom nella periferia di Roma. Ancora gente in strada a casal Bruciato , periferia est della Capitale, per protestare contro l'assegnazione di un alloggio ...

Tornano le Proteste contro i rom nella periferia di Roma : "No alle case popolari a loro" : Torna l’intolleranza alla periferia di Roma contro i nomadi. Dopo le proteste di cittadini, animate da formazioni di estrema destra come Casapound e Forza Nuova a Torre Maura e Casalotti, oggi a Casalbruciato i residenti sono scesi in strada contro l’assegnazione di una casa popolare ad una famiglia di nomadi proveniente dal campo La Barbuta. Anche in questo caso con gli abitanti c’erano militanti di Casapound.“È ...

Nomadi : Proteste a Roma per casa popolare : Roma, 06 MAG - Nuove proteste oggi a casal Bruciato alla periferia est di Roma per l'assegnazione di una casa popolare a una famiglia di Nomadi. Circa 40 abitanti, insieme a militanti di casapound, ...

Sospesa pena di morte per i gay! Sultano del Brunei cambia idea dopo le Proteste internazionali : Il Sultano del Brunei cambia almeno parzialmente idea sulle leggi introdotte il mese scorso nel Paese. dopo l'ondata di proteste internazionali, ha deciso di sospendere l'applicazione della pena di morte nei confronti degli omosessuali. Ad annunciare la retromarcia rispetto a quanto deciso qualche tempo fa è stato lo stesso Sultano Hassanal Bolkiah in un discorso per l'inizio del Ramadan. Il Sultano ha parlato per la prima volta in ...

Di Maio a Pomigliano - Proteste per il reddito : «Presto anche ai licenziati - al via l'Isee precompilato» : I cinque operai licenziati dalla Fca di Pomigliano d'Arco, due dei quali autori della recente protesta sul campanile della chiesa del Carmine a Napoli, si sono presentati all'esterno dello...

Di Maio a Pomigliano - Proteste per il reddito : 'Presto anche ai licenziati - al via l'Isee precompilato' : È un circuito e si rimette in moto l'economia'. 'È molto importante questo stabilimento che ha 80 anni. Sono qui per aiutare e sostenere questo progetto industriale che ha permesso negli ultimi ...

Kim Kardashian - Proteste social per le foto della figlia : Kim Kardashian di nuovo al centro della bufera per via della figlia maggiore. La piccola North West , 5 anni, è apparsa in un aggiornamento social della madre in questi giorni. La bambina pare abbia ...

Albania - Proteste per dimissioni premier : TIRANA 25 APR - L'opposizione albanese di centro destra guidata da Lulzim Basha, ha bloccato oggi pomeriggio i principali assi stradali nazionali in tutte le 12 provincie del paese. Si tratta della ...

Torino - multa di 20mila euro a Mazzarri per Proteste verso gli arbitri : Niente squalifica, quindi sarà in panchina per il derby contro la Juventus, ma per il teciico del Torino Walter Mazzarri è arrivata una multa dal Giudice Sportivo. All’allenatore dei granata è stata comminata una sanzione da 20mila euro “per avere, all’8º del secondo tempo, nonostante i ripetuti richiami, contestato l’operato arbitrale con grida e plateale gestualità, […] L'articolo Torino, multa di 20mila euro a Mazzarri per ...

L’Aquila – Grandi Speranze al giro di boa con la terza puntata su Rai1 il 30 aprile - nonostante le Proteste degli aquilani : Prosegue la programmazione della fiction L'Aquila Grandi Speranze su Rai1, con la terza puntata di martedì 30 aprile in prima serata: si tratta del giro di boa per la serie in sei parti diretta da Marco Risi che racconta il post-terremoto nel capoluogo abruzzese, un anno dopo lo sciame sismico che ha distrutto gran parte del centro storico della città. La fiction ha debuttato poco prima di Pasqua e ha ricevuto un'accoglienza per nulla felice: ...

Ospedali - proroga per 120 lavoratori precari per il 2019 : stop alle Proteste : Continueranno a lavorare nei reparti e nei pronti soccorso degli Ospedali dove erano stati assegnati fino al 31 ottobre 2019. Questa la novità per i 120 lavoratori, tra infermieri e operatori socio ...