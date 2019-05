VIDEO – La SSC Napoli ricorda l’approdo in Champions nel 2013

forzazzurri

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Era l’8 maggio del, al Dall’Ara di Bologna ilconquista l’approdo inLeague per la stagione-2014. Ildella SSCripercorre i gol del match.– Tramite il profilo ufficiale Twitter, la SSCcelebra il match of the day. Non è un match qualsiasi, l’8 maggio di 6 anni fa gli azzurri, battendo il Bologna in trasferta si qualificano per la successiva edizione della UefaLeague. I gol sono di Marek Hamsik, Edinson Cavani su rigore mentre Dzemaili chiude il discorso qualificazione. Sulla panchina degli azzurri c’era Walter Mazzarri, fù una della ultime partite del tecnico toscano sulla panchina azzurra. Sarà Rafa Benitez a succedergli disputando unadegna di nota. Il suonon supera un girone infernale per differenza reti. Fù la prima volta che una squadra non supera il ...

SSC_098 : RT @ideebizzarre: Il pranzo è servito - SSC_098 : RT @ideebizzarre: Colazione a due mani - LinKCommunity_ : Dal 6 al 26 luglio il Napoli tornerà a svolgere la preparazione precampionato a Dimaro Folgarida. E così, per il... -