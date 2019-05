U&D | puntata dell' 8 maggio | Rocco lascia in lacrime | caos Maria Antonietta

U&D - spoiler puntata odierna : Roberta lascia il trono over dopo il rifiuto di Armando : Oggi 7 maggio, a partire dalle 14,45 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, dedicata al trono over, dove scopriremo tutte le novità riguardanti dame e cavalieri. dopo l’abbandono di Rocco, avvenuto nel corso della puntata trasmessa ieri pomeriggio, altri due protagonisti sono pronti a lasciare il parterre di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni fornite dal sito Il Vicolo delle News infatti, veniamo a sapere che ...

U&D - puntata classico del 2 maggio : segnalazione sulla Paragoni - Andrea deluso : Oggi 2 maggio 2019 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne, dedicata come ogni giovedì, al trono classico e dove vedremo come stanno proseguendo i percorsi dei tre tronisti. In particolare, stando a quanto riportato dal portale 'Witty tv', si parlerà del trono di Andrea Zelletta il quale, come vedremo oggi pomeriggio, avrà una discussione con Natalia, dopo una segnalazione riportata da un'amica di Klaudia. Il tronista sarà molto deluso ...

U&D - puntata over del 30 aprile : caos in studio e insulti di Stefano a Tina : Oggi pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, dedicata al trono over. Stando alle anticipazioni circolate in rete, vedremo che in studio scoppierà il caos dopo una segnalazione di Gianni Sperti sul cavaliere Stefano. Da quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato avvistato fuori dal programma di Maria De Filippi con un'altra donna in atteggiamenti equivoci. Dopo aver negato il fatto, il cavaliere insulterà Tina Cipollari e tra ...

U&D - spoiler puntata odierna : Armando e Michele vengono quasi alle mani : Oggi 29 aprile torna in onda nel pomeriggio di canale 5 una nuova puntata di Uomini e donne, dedicata come ogni inizio settimana, al trono over. Stando alle anticipazioni, nella puntata odierna i fan del dating show di Maria De Filippi assisteranno ad una violenta lite tra due cavalieri. Protagonisti dello scontro saranno Michele e Armando che, stando agli spoiler, discuteranno animatamente a causa di Simona arrivando quasi alle mani. Lite anche ...

U&D anticipazioni puntata 29 aprile : rissa verbale in studio tra Michele e Armando : Oggi andrà in onda una nuova puntata del dating show di Mediaset, condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, dopo la pausa del weekend, e che vedrà la messa in onda del trono over. Proprio di recente, sono trapelate delle anticipazioni online che suggeriscono che la puntata odierna sarà molto movimentata. Vedremo una forte discussione tra i due tronisti Michele Loprieno e Armando Incarnato. La lite scoppierà in studio a causa di alcuni ...

Anticipazioni U&D - puntata odierna : la Cavaglia bacia Manuel - la Nasti delusa : In una settimana caratterizzata da ben due sospensioni previste per Pasquetta e il 25 aprile, la programmazione di Uomini e donne continua ad essere rivoluzionata da ulteriori novità per il Trono Classico e l'Over. Se la puntata del mercoledì è solitamente dedicata a dame e cavalieri, la situazione varierà oggi 24 aprile, poiché andrà in onda un nuovo appuntamento dedicato ai protagonisti più giovani. Spazio dunque al Trono Classico e più ...

U&D - spoiler puntata odierna : Zelletta fa andare via Muriel dopo una lite : Oggi, 23 aprile, secondo le anticipazioni fornite dal portale Wittytv, dovrebbe andare in onda una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata al Trono Classico. A differenza di quanto accade di solito quindi, questo inizio settimana inizierà con i percorsi dei tre giovani tronisti che, a quanto sembra, dovrebbero essere in dirittura d'arrivo per quanto riguarda le loro scelte. Secondo gli spoiler, l'appuntamento odierno inizierà con il trono di ...

Spoiler U&D - puntata 23 aprile : Andrea Zelletta contro tutti - segnalazione su Manuel : Dopo la pausa di Pasquetta, questo pomeriggio dalle 14:45 ritornerà regolarmente, su Canale 5, il Trono classico di Uomini e Donne, condotto dalla romana Maria De Filippi. Nelle ultime ore stanno arrivando nuove anticipazioni sulla prossima puntata del Trono Classico, ricca di colpi di scena e con protagonisti i tronisti Andrea Zelletta e Giulia Cavaglià. In particolare, si parlerà del tronista Andrea, originario di Taranto, e del suo tormentato ...

U&D trono classico : Chiara Nasti prende in giro Giulia su Instagram durante la puntata : È stata polemica nello studio Mediaset più seguito dal pubblico di Canale 5, quello di 'Uomini e Donne', il famoso people show condotto da Maria De Filippi. Questo pomeriggio, in data venerdì 12 aprile, è stata trasmessa una nuova puntata del trono classico in cui è stato inevitabile lo scontro tra le due troniste, Giulia Cavaglia e Angela Nasti. A far discutere a seguito della puntata trasmessa è la sorella di Angela, Chiara Nasti, la quale nel ...

Teresa Langella e Andrea Dal Corso finalmente insieme nella puntata di U&D : nella puntata di oggi, 11 aprile, abbiamo visto nuovamente i consueti petali rossi che da sempre sono l'elemento caratteristico del programma presentato da Maria De Filippi. Protagonisti sono stati, nuovamente, Teresa Langella e Andrea Dal Corso che, dopo un perCorso travagliato, hanno deciso di dichiarare il loro amore davanti ai telespettatori di Canale 5. La coppia era già stata al centro di un ciclone mediatico scatenatosi in seguito al ...

U&D trono over - spoiler puntata odierna : Gemma indecisa su un nuovo cavaliere : Oggi pomeriggio su Canale 5 a partire dalle 14:45, torna un nuovo appuntamento di Uomini e donne, dedicato come ogni inizio settimana al trono over. Al centro dello studio come consuetudine, la dama storica Gemma Galgani che, dopo la delusione per il due di picche ricevuto da Stefano, farà la conoscenza di un nuovo pretendente, giunto appositamente in trasmissione per conoscerla. Stando alle anticipazioni però, questa volta la Galgani si ...

Il cavaliere Ronza di U&D cacciato da Maria De Filippi nella puntata di ieri : Maria De Filippi, notissima conduttrice del programma di Canale 5 'Uomini e Donne', si è sempre battuta per il rispetto e la difesa dei suoi collaboratori che lavorano quotidianamente per la realizzazione delle sue trasmissioni. Proprio nella puntata in onda ieri abbiamo visto che la donna ha deciso di cacciare dal reality Gian Battista a seguito di un suo comportamento sbagliato nei confronti di una collaboratrice del programma. Gianni racconta ...

U&D - nella puntata in onda oggi la De Filippi ha cacciato Gian Battista (VIDEO) : Nel corso della puntata di Uomini e Donne, che è appena andata in onda, si è visto il momento tanto atteso in cui Maria De Filippi ha cacciato Gian Battista dallo studio. Gianni Sperti, ad un certo punto, ha accusato Gian Battista Ronza di aver spintonato una collaboratrice del programma. Ovviamente Gian Battista ha incominciato a dimenarsi, chiedendo di far entrare in studio la persona in questione. La collaboratrice ha, dunque, ha raccontato ...

U&D - anticipazioni puntata odierna : scontro tra Gemma e Barbara : Oggi pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne che come ogni inizio settimana, sarà dedicata al trono over e dove potremo seguire le varie vicende di dame e cavalieri. A tenere banco secondo le anticipazioni saranno Gemma Galgani e Barbara De Santi le quali proseguiranno l'acceso diverbio iniziato nella puntata di ieri. La dama torinese, dopo aver rifiutato Rocco, è di nuovo al centro delle polemiche e viene accusata dalla De ...