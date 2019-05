Tour of Chongming Island femminile 2019 | sfida tra le velociste nelle tre tappe

oasport

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Da giovedì 9 a sabato 11 maggio si svolgerà ilof, decima prova stagionale del Women’s World. Si tratta di una breve corsa ache si disputa sull’omonima isola situata nei pressi di Shanghai, in Cina. In questa edizione ci saranno tretutte pianeggianti: la prima e la terza avranno entrambe partenza e arrivo a Xincheng Park, ma con due percorsi differenti, rispettivamente di 115 km e 126,5 km. La seconda invece si snoderà attorno a Fenghuang Park per 121,3 km da percorre. Le attese protagoniste saranno quindi le, che si sfideranno sia per le vittorie parziali che per la classifica generale, in cui risulteranno sulla carta decisivi gli abbuoni conquistati al traguardo. La startlist obbiettivamente non è di altissimo livello, visto che diversi top team non saranno presenti, mentre gli organizzatori hanno dato spazio anche ad ...

