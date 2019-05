Torta festa della mamma

cosacucino.myblog

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Per launapreparata a mano Te ne mostriamo una davvero particolare. Ingredienti 2 albumi colorante alimentare qb gelatina di albicocca qb (la trovi confezionata) 1 Pan di Spagna succo di limone fragoline 250 g zucchero a velo Preparazione Prepara la glassa:Per preparare la glassa, l’ingrediente base è lo zucchero a velo da mescolare semplicemente con acqua. Ma, se volete una glassa più consistente, usate gli albumi. Raccogliete in una ciotola 250 g di zucchero a velo setacciato e unitevi 2 albumi leggermente sbattuti, mescolando con un cucchiaio di legno. Unite 3-4 gocce di succo di limone: così non si sentirà il retrogusto dell’albume e la glassa (anche quella all’acqua) diventerà più bianca e brillante. Lavorate la glassa, continuando a mescolare energicamente per qualche minuto, fino a ottenere una pastella densa e perfettamente ...

