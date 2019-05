Siri alla Procura di Roma per dichiarazioni spontanee

Luigi Di Maio : "Lega faccia dimettere Siri e non arrivi alla conta in cdm" : “Faccio un ultimo appello, nelle ultime ore prima del Consiglio dei ministri, alla Lega, di far dimettere Armando Siri e non arrivare alla conta in Consiglio dei ministri”. È il Blog delle Stelle a riproporre - all’ora in cui è previsto che inizi il Consiglio che tratterà, soprattutto, il caso Siri - quello che Luigi Di Maio presenta (puntualizzando “io non voglio accusare questa o quella forza ...

Il governo alla resa dei conti sul caso Siri | Conte non arriverà fino al voto nel Cdm : Come annunciato qualche giorno fa, il premier revocherà le deleghe al leghista finito sotto inchiesta per corruzione a meno che lui non si dimetta prima. "La Lega non arrivi alla conta, è l'ultimo appello", ha detto Di Maio.

Siri - via alla procedura di revoca. Il decreto di Conte in Consiglio dei ministri : Mercoledì 8 maggio riunione del governo: prevista una discussione ma non il voto. L'obiettivo del premier è solo informare i ministri e poi girare l'atto al Colle

L'ultimo appello di Di Maio : no alla conta su Siri. Salvini : con 5S spaccatura su vari temi : La sorte politica del sottosegretario accusato di corruzione dai magistrati capitolini non è però l'unico tasto su cui batte il vicepremier pentastellato. In conferenza stampa alla Camera affiancato ...

Caso Siri - aperta un’inchiesta per l’acquisto di una palazzina. Conte : «No alla conta» : Accertamenti a Milano su un mutuo da 585mila euro ottenuto da una banca di San Marino dal rappresentante del governo coinvolto nell’inchiesta

Caso Siri - Conte : "Non andremo alla conta"<br>Salvini : "Io sono assolutamente tranquillo" : Aggiornamento - Mentre il Premier Giuseppe Conte promette che mercoledì in Consiglio dei Ministri non si andrà "alla conta" sul Caso Siri, il suo vice pentastellato Luigi Di Maio, sull'ipotesi di andare ai voti, dice:"Sconsiglierei. Non abbiamo mai parlato né di rimpasti né di crisi di governo. Noi non abbiamo nessuna strategia verso Salvini. Semplicemente il tema Siri riguarda la corruzione e addirittura si parla di mafia. Su questa roba noi ...

Giuseppe Conte - sfregio finale alla Lega sul caso Armando Siri : "Non sono un arbitro - ma il premier" : Sempre più sfacciatamente grillino. Si parla del premier, Giuseppe Conte, ormai allo scontro totale con la Lega di Matteo Salvini sul caso Armando Siri. Dopo aver chiesto le dimissioni del sottosegretario del Carroccio e dopo aver chiesto "una inutile conta nel CdM che vedere il M5s in maggioranza",

Siri - Conte : “In Cdm non andremo alla conta. Lega dice che ho perso ruolo da arbitro? Faccio il premier - è diverso” : A Palazzo Chigi non si voterà sulle dimissioni di Armando Siri. Ne è sicuro Giuseppe Conte, che è tornato sulla vicenda del sottosegretario indagato per corruzione nel giorno in cui la procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo su un’altra vicenda: quella della palazzina acquistata a Bresso con un mutuo accesso da una banca di San Marino. Indagine, quest’ultima, che al momento è senza indagati e ipotesi di reato ma ha ...

Siri - Romeo (Lega) : “Nessuna crisi di governo e non si andrà alla conta. Se si dimette è scelta personale” : Mentre spunta una nuova inchiesta riguardate l’acquisto di una palazzina a Bresso la posizione della Lega sul sottosegretario Armando Siri non cambia. Il presidente dei senatori del ‘Carroccio’, Massimiliano Romeo è categorico: “Per la Lega Siri non si deve dimettere, ma questo caso non farà cadere il governo. Se poi prima del Cdm Siri dovesse decidere di dimettersi, questa è una sua scelta personale” ed ...

Luigi Di Maio : "Su Siri la Lega non arrivi alla conta in Cdm" : “Dico a Salvini: è bello fare il forte con i deboli, ma questo è il momento del coraggio”. Luigi Di Maio a Mezz’ora in più interviene sul caso Siri e manda un messaggio chiaro all’alleato di governo: “La Lega non si deve assumere la responsabilità di arrivare al voto su Armando Siri in Consiglio dei ministri”. E se, invece, la questione dovesse finire sul tavolo del cdm e ...