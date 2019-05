Sarri allontana la Roma | “Voglio restare al Chelsea”

ilfogliettone

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Maurizioladal suo percorso professionale. "Come ho sempre detto, voglio- afferma l'ex tecnico del Napoli alla vigilia della sfida di Europa League con l'Eintracht - Il mio obiettivo è quello dinel calcio inglese: mi piace molto, così come l'atmosfera negli stadi. Quindi, se posso farlo, voglio rimanere qui". Quel breve inciso ("Se posso farlo") lascia speranze ai giallorossi anche se la conferma del blocco del mercato sembra un punto a favore per la permanenza diin Premier League. "Nel mio lavoro non penso che vincere un trofeo sia il primo obiettivo - ha detto sulla possibilità di vincere l'Europa League - Casomai, è quello di migliorare i giocatori come stiamo cercando di fare". Sul match di domani, che vede il Chelsea favorito visto l'1-1 a Francoforte dell'andata: "Difficile essere favoriti in una semifinale, affrontiamo una squadra ...

