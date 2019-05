Salone Libro, è lotta contro il tempo per escludere CasaPound per “apologia del fascismo” (Di mercoledì 8 maggio 2019) Filtra scetticismo tra gli organizzatori del Salone del Libro di Torino rispetto alla possibilità di poter escludere la casa editrice Altaforte in tempo entro l'inizio della kermesse per apologia del fascismo. La speranza di riportare gli scrittori "disobbedienti" al Salone è sempre più flebile ogni minuto che passa: "O accade qualcosa entro oggi o domani CasaPound sarà al Salone".



zerocalcare : Ciao, non sarò al Salone del Libro la settimana prossima, non è stata una decisione semplice e non mi bastano 140 c… - stanzaselvaggia : La cosa più antifascista che si possa fare non è andare al Salone del libro o non andare al Salone del libro. È leggere un libro. - ilpost : Il museo di Auschwitz ha detto che non parteciperà al Salone del Libro di Torino se ci sarà anche la casa editrice… -