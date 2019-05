Real Madrid - tutti i dubbi dell’agente di Bale sulla conferma del gallese : “Lui vuole rimanere ma non sono sicuro che Zidane voglia che resti”. Sono le dichiarazioni di Jonathan Barnett, agente di Gareth Bale, ai microfoni di “Sky Sports News”. “Bale ha un contratto fino al 2022 e vorrebbe rispettarlo fino alla fine – continua Barnett – E’ stato ed e’ ancora, secondo uno, uno dei migliori 3-4 giocatori al mondo. Ma il calcio e’ un gioco di opinioni e ...

Calciomercato Real Madrid - pazzesca offerta al PSG per Mbappé : la cifra messa sul piatto dai blancos è astronomica : Secondo la stampa francese, il club di Florentino Perez avrebbe messo sul piatto una montagna di soldi per strappare Mbappè al PSG Il Real Madrid fa sul serio per Kylian Mbappé, il club di Florentino Perez ha individuato nell’attaccante francese il colpo ad effetto da regalare ai tifosi merengues. PRESSINPHOTO/LaPresse Secondo quanto riferito da France Football, la società spagnola dovrebbe mettere sul piatto ben 280 milioni di euro, ...

Lione - Ferland Mendy obiettivo del Real Madrid. Dal ritiro alla rinascita : la sua storia : Come una fenice che risorge dalle proprie ceneri. Ferland Mendy ha vissuto un'adolescenza travagliata, con tutti i suoi sogni pronti a sgretolarsi in pochi secondi. La sfortuna, però, non è riuscita a ...

Napoli - si cercano terzini : spunta Theo Hernandez del Real Madrid : Secondo il Corriere dello Sport , il Napoli sta seguendo Theo Hernandez ,. di proprietà del Real Madrid ma in prestito alla Real Sociedad : 'Theo Hernandez, ventunenne esterno sinistro francese che il Real Madrid ha spedito in ...

Hazard pensa al “transfer request” per volare al Real Madrid [DETTAGLI] : A quanto riporta il quotidiano spagnolo ‘As‘ la trattativa tra Hazard e il Real Madrid starebbe vivendo una fase di stallo. Il belga potrebbe tentare una carta per volare in Spagna: il “transfer request“, una formula prevista dalla Premier con la quale il calciatore comunica ufficialmente in forma scritta al suo club il desiderio di essere trasferito. Le due parti sembrano molto distanti dal trovare una soluzione: ...

Chelsea-Real Madrid - fase di stallo nella trattativa per Hazard : arriva la mossa a sorpresa del talento belga : Visto il rallentamento della trattativa tra i due club, il talento belga pare voglia accelerare i tempi con una mossa a sorpresa Strada in salita per il trasferimento di Eden Hazard dal Chelsea al Real Madrid. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo ‘As’, la trattativa sarebbe in una fase di stallo con il club londinese che non appare disposto a privarsi del fuoriclasse belga, se non per una cifra superiore ai 100 milioni ...

Real Madrid-Bale - stavolta è davvero finita : Zidane convoca il gallese in ufficio per… congedarlo! : Secondo i media spagnoli, Zidane avrebbe convocato Bale nel suo ufficio per comunicargli che non fa più parte del progetto Real L’avventura di Gareth Bale al Real Madrid sembra essere arrivata ai titoli di coda, almeno stando a quanto riportato da Marca, quotidiano vicino alle dinamiche dei blancos. LaPresse/EFE Il ritorno di Zidane ha definitivamente cancellato le residue chance di permanenza del gallese in Spagna, spingendolo verso ...

Real Madrid - Marca : 'Zidane non vuole più Bale e Ceballos' : Mancano due giornate alla fine della Liga, con il Real Madrid ormai terzo e già proiettato al futuro. I blancos sono ripartiti da Zinedine Zidane, che avrà il compito di ricostruire il club per ...

Real Madrid - svelata la nuova seconda maglia : sarà blu navy : anticipazioni seconda maglia Real Madrid 2019-2020. Siamo ormai vicino alla fine della stagione e le anticipazioni relative alle caratteristiche delle maglie che saranno indossate dalle squadre nell’annata 2019-2020 iniziano a essere sempre più attendibili. Il momento dell’ufficializzazione è ormai vicino e anche questa volta saranno diversi i club che approfitteranno delle ultime gare per scendere […] L'articolo Real Madrid, ...

Eintracht Francoforte : smentito ogni contatto tra Luka Jovic ed il Real Madrid : Eintracht Francoforte costretta ad intervenire per negare qualsivoglia contatto tra Luka Jovic ed il Real Madrid Il direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte, Fredi Bobic, ha negato qualsiasi contatto per il giocatore serbo Luka Jovic con il Real Madrid. “Per una volta non ho bisogno di mentire, non c’è stato alcun contatto“, ha detto Bobic al canale televisivo sportivo Espn. Da parte sua, Jan Strasheim, il ...

Pjanic-Real Madrid o PSG : l’addio prende forma - ecco il reale motivo : PJANIC REAL Madrid- Come accennato in mattinata, Miralem Pjanic sarebbe pronto a dire addio alla Juventus in vista della prossima sessione di mercato estivo. 80 milioni il prezzo del suo cartellino. Il Real Madrid osserva interessato e sarebbe pronto ad affondare il colpo per regalare il regista bosniaco a Zinedine Zidane. La Juventus, come detto, […] More

Secondo TMW Zidane vorrebbe Pjanic al Real Madrid : Il Real Madrid sarebbe pronto a rivoluzionare la propria rosa. Dopo aver ottenuto l'ufficialità del terzo posto nella Liga, i dirigenti spagnoli starebbero programmando il mercato della prossima stagione e Secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, il budget da spendere per Zidane sarebbe di almeno 500 milioni di euro, senza contare gli eventuali incassi dalle cessioni. Il tecnico francese è pronto ad aprire un nuovo progetto vincente, ...