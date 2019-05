Raggi | famiglia ha diritto di entrare la legge si rispetta

Raggi incontra famiglia rom a Casal Bruciato : con lei direttore Caritas : Roma – Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, sta incontrando in questo momento la famiglia Rom nell’appartamento assegnato in via Satta, a Casal Bruciato. Con lei sono presenti i vicini di casa, il direttore della Caritas, don Ben Ambarus, e un delegato del Vicariato. L'articolo Raggi incontra famiglia rom a Casal Bruciato: con lei direttore Caritas proviene da RomaDailyNews.

Raggi da famiglia rom a Casal Bruciato - insultata : "Buffona", "non sei la nostra sindaca" e "vergognati". Con queste urla e insulti la sindaca di Roma, arrivata a Casal Bruciato per visitare la famiglia di nomadi assegnataria di un appartamento ...

Casal Bruciato - Virginia Raggi in visita alla famiglia rom assediata : “Mafiosa - schifosa - buffona. Portali a casa tua” : La sindaca di Roma, Virginia Raggi, al suo arrivo a casal Bruciato è stata accolta dagli insulti dei partecipanti al sit-in contro l’assegnazione di una casa popolare a una famiglia rom. “Buffona”, “non sei la nostra sindaca”, “Portali a casa tua” sono le urla lanciate contro la prima cittadina che, in tarda mattinata, è arrivata nella periferia della capitale per manifestare la propria solidarietà alle ...

Raggi da famiglia rom - insultata : ANSA, - ROMA, 08 MAG - "Buffona", "non sei la nostra sindaca" e "vergognati". Con queste urla e insulti la sindaca di Roma, arrivata a Casal Bruciato per visitare la famiglia di nomadi assegnataria di ...

Roma - Casal Bruciato - arrivata la Raggi : incontrerà la famiglia rom : La sindaca di Roma Virginia Raggi sta per recarsi a Casal Bruciato. Raggi dovrebbe incontrare la famiglia rom destinataria di una casa popolare che sta scatenando le proteste di residenti, affiancati...

Raggi : 23 arresti tra famiglia Casamonica - ringrazio Carabinieri e giudici Procura : Roma – “Arrestati 23 esponenti dei clan Casamonica, Spada e Di Silvio… Grazie al Comando provinciale dei Carabinieri e ai giudici della Procura di Roma. #NonAbbassiamoLoSguardo #SottoAttacco”. Lo scrive su twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi. L'articolo Raggi: 23 arresti tra famiglia Casamonica, ringrazio Carabinieri e giudici Procura proviene da RomaDailyNews.

Raggi cede alla piazza : niente casa alla famiglia rom. Ora si cerca nuova sistemazione : Domenica pomeriggio una decina di rom aveva tentato di prendere possesso di una casa popolare. La presidente del IV Municipio: «Sono legittimi assegnatari, in ogni caso hanno scelto d andare via»