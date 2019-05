Donna morta in casa con tagli alla gola! Irreperibili il marito e i figli di 2 e 5 anni

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Dramma a Borgonovo, in provincia di Piacenza, dove unadi 45di origine marocchina è stata trovatanella sua abitazione in via Pianello e con profondigola. Abitava insieme ale ai duepiccoli, di 2 e 5, che al momento risultanoe che le forze dell'ordine stanno cercando di rintracciare. La coppia ha anche un'altraa, di 22, che attualmente vive e studia in Marocco. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi, tra cui sopratutto l'omicidio. Ma indagini sono ancora in corso. Il corpo senza vita della 45enne è stato scoperto sul pavimento della cucina e in una pozza di sangue.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...