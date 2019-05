Perché Amazon accetterà pagamenti in contanti nei suoi negozi senza casse

Perché la multimiliardaria Amazon tiene gli occhi puntati sull’Italia : Amazon avrebbe investito oltre un miliardo e mezzo di euro in Italia dal 2010, anno in cui il colosso americano di e-commerce ha ufficializzato la sua presenza nella penisola. Solo lo scorso anno sono stati inaugurati cinque nuovi centri nel nostro paese, che rappresenta terreno fertile per il colosso di Jeff Bezos. Infatti l'Italia, in termini digitali, deve ancora arrivare al pieno sviluppo.Continua a leggere

Perché Amazon continua ad aprire stabilimenti in Italia : Sembra una vita, ma il sito Italiano di Amazon è arrivato nel novembre 2010, otto anni e mezzo fa. La nazionale è da poco tornata con disonore dal mondiale sudafricano, Silvio Berlusconi guida il suo ...

Perché in Amazon c’è una guerra interna contro il riconoscimento facciale : Un magazzino Amazon (LaPresse/Andrea Alfano) Vietare che Amazon venda il suo sistema di riconoscimento facciale a governi che potrebbero abusarne per sopprimere libertà civili, censurare gli oppositori e discriminare gli immigrati. È questo l’obiettivo di alcuni azionisti della piattaforma di ecommerce, che sono pronti a dare battaglia all’assemblea annuale, in calendario il prossimo 22 maggio. Rekognition, il programma cloud ...

Perché Amazon ha un serio problema di omonimia : Rio delle Amazzoni (credits: Alexander Gerst, Flickr.com – CC) Entro il 21 aprile Amazon dovrà presentare una proposta su come intende affrontare una questione spinosa: quella di avere un nome piuttosto impegnativo. Se ormai associamo quel nome all’impero di Jeff Bezos, in realtà in inglese significa anche altro: Amazzonia. E proprio su questo caso di omonimia dal 2012 sta andando avanti un contenzioso con l’azienda. È stato ...

Perché Amazon non ha distribuito l’ultimo film di Woody Allen : Amazon ha depositato in un tribunale di New York gli atti in cui risponde alla causa legale fattagli dal regista Woody Allen per non aver distribuito il suo ultimo film, A Rainy Day in New York, e per aver recesso