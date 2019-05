Pd | Sicilia | 9 maggio ' Notte bianca per Europa' contro populismi e mafia

Meteo - 8 Maggio con temperature minime invernali : gelate in Puglia e Sicilia - ma adesso torna il caldo con +30°C [DATI] : Meteo – temperature minime tipicamente invernali stamattina al Centro e al Sud Italia, grazie all’inversione termica determinata dai cieli completamente sereni dopo l’irruzione artica dei giorni scorsi. Persino in Puglia e Sicilia, sui rilievi, abbiamo avuto gelate eccezionalmente tardive. Tra le principali località, spiccano gli appena +2°C a Gioia del Colle e Putignano, +3°C a Lecce, L’Aquila, Avezzano, Mazara del Vallo ...

Sicilia : giovedì 9 Maggio inaugurazione della nuova sede del Parco dei Monti Sicani : “Un’importante protocollo per esportare i Monti Sicani nel mondo, promuoverli e creare una serie di attività legate all’educazione ambientale. giovedì 9 Maggio durante l’inaugurazione della nuova sede dell’Ente Parco dei Monti Sicani di Palazzo Adriano verrà firmato il protocollo di intesa tra l’Ente Parco e l’Aigae. È il quarto Parco Regionale dopo Madonie, Nebrodi ed Alcantara a siglare questo protocollo”. Lo ha ...

Protezione Civile : allerta gialla in Sicilia per domani 4 maggio : Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia per domani, sabato 4 maggio, un’allerta meteo gialla in tutta l’isola

Elezioni : 9 e 10 maggio Di Maio in Sicilia - tappa a Castelvetrano e Caltanissetta : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - Ritorna in Sicilia, il 9 e il 10 maggio, il vice premier Luigi di Maio. Il leader del M5s sarà nell'Isola per sostenere i candidati sindaci pentastellati al ballottaggio. Il primo appuntamento è alle 20 a Castelvetrano (Trapani), dove parteciperà al comizio del candidat

Sicilia : 4 maggio a Enna assemblea generale di DiventeràBellissima : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - Si terrà sabato 4 maggio l'assemblea generale di #DiventeràBellissima, il movimento politico che fa capo al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. L'appuntamento è a Enna, all'Hotel Federico II, a partire dalle 16. Si tratta della prima riunione dopo l'elezi

Opera dei Pupi : la Cidec Sicilia tra i promotori dello spettacolo del 3 e 4 maggio : Si terrà venerdì 3 e sabato 4 maggio, al Teatro Don Bosco Ranchibile, in via Libertà, 199, a Palermo, lo spettacolo "Orlando&Rinaldo: da Pupi a realtà", che vedrà tra gli sponsor anche la Cidec Sicilia. L'appuntamento è previsto dalle 21:00 alle 23:30. Paladini per amore La storia che sarà raccontata, è quella della più antica tradizione folkloristica Siciliana dell'Opera dei Pupi, che narra le vicende di due cugini, rivali in amore e ...

Il Sinalp Sicilia festeggia il Primo Maggio come momento di crescita sociale economica e civile : ...il coraggio di voler rimanere nella propria terra per mantenere in vita il futuro della Sicilia hanno visto il Sinalp Sicilia combattere al loro fianco una battaglia difficilissima contro il mondo ...

Primo Maggio - consegnate a 61 Siciliani le Stelle al merito del lavoro : Sono stati premiati con le Stelle al merito del lavoro, conferite dalla Presidenza della Repubblica, 61 lavoratori di imprese private, provenienti da diverse province siciliane, segnalati dalle ...

Torna a Gela 'Una voce per la Sicilia' - il 16 e 17 maggio talenti sul palco del teatro Eschilo : Anche quest'anno 4 le puntate, che verranno trasmesse da 17 Tv siciliane, una nazionale e in tutto il mondo grazie allo streaming; 2 semifinali, 1 finale e 1 finalissima. Una grande copertura ...

Amministrative : in Sicilia sfida rimandata per cinque comuni - ballottaggi il 12 maggio : Palermo,. 29 apr. (AdnKronos) - Caltanissetta, Gela, Castelvetrano, Mazara del Vallo e Monreale. Sono questi i cinque comuni Siciliani, dove si è votato col maggioritario, che il 12 maggio torneranno alle urne per i ballottaggi. A Caltanissetta, unico capoluogo di provincia al voto, la sfida sarà tr

La Lega si fa spazio in Sicilia - Palermo ha il comune con il numero maggiore di leghisti : In Sicilia i leghisti ci sono specialmente nella provincia di Palermo dove c’è il comune con il numero maggiore di tutta l’isola Chiusa Sclafani, in provincia di Palermo, è il comune più leghista di Sicilia. Il partito guidato dal vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, si radica sempre di più nell’Isola arruolando sindaci e consiglieri comunali. … Continue reading La Lega si fa spazio in Sicilia, ...

Torre Salsa Space Weekend : dal 17 al 20 Maggio in Sicilia tra “I cieli più belli d’Italia” : Dal 17 al 20 Maggio 2019 in provincia di Agrigento, presso l’Agriturismo Torre Salsa, si svolgerà “Torre Salsa Space Weekend”, un lungo Weekend organizzato dall’Agriturismo Torre Salsa e Astronomitaly, ricco di attività a contatto con l’astronomia sotto uno tra “I cieli più belli d’Italia“. Si comincia Venerdì 17 Maggio con la cena a base di prodotti tipici locali dell’Agriturismo – per degustare i sapori della cucina ...

Elezioni Europee del prossimo 26 maggio : giochi quasi fatti per la circoscrizione Sicilia Sardegna : Nella lista Pd avrà anche una componente che fa capo a Carlo Calenda con il movimento "Siamo Europei", si tratta della catanese Virginia Puzzolo, caposettore della commissione europea sulla scienza ...

Sicilia : Miccichè - ‘se manca maggioranza si allarghi o tutti a casa’ : Palermo, 3 apr. (Adnkronos) - "C’è una maggioranza? Se sì andiamo avanti, altrimenti tutti a casa e rivotiamo oppure ancora si allarghi la maggioranza". A dirlo è stato il presidente dell’Assemblea regionale Siciliana, Gianfranco Miccichè, al termine della seduta d’Aula in cui l’assenza della maggio