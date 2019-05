calcioweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Giornata importante in casadella, con i rosanero che viaggiano tra il campo (ad una giornata dal termine è lotta con il Lecce per la promozione diretta in Serie A) e problemi extra, tra cui il deferimento che rischia di comprometterne il cammino. Ma intanto lasi èta a tifosi e giornalisti. Ecco ledei. FOSCHI (DIRETTORE SPORTIVO) – “Sapete da dove siamo partiti e abbiamo raggiunto un traguardo importante. Non era facile trovare unache vuole fare cose importanti. Abbiamo parlato con vari gruppi, ma queste persone del gruppo Arkus sono state le uniche che hanno manifestato un vero interesse”. MACAIONE (VICE PRESIDENTE) – “Una delle operazioni di Sporting Network è stato ilCalcio. L’altro è il golf club di Tarquinia. L’iniziale ...

CalcioWeb : #Palermo, la nuova proprietà si presenta: le parole dei protagonisti in conferenza stampa - Alina_Leone_ : RT @AMAP_Palermo: Segui la nostra nuova rubrica #LeFontanelleDiAmap, troverai l'indirizzo delle fontanelle presenti a Palermo da cui poter… - Alina_Leone_ : RT @AMAP_Palermo: A Palermo ci sono molte fontanelle da cui poter attingere per fare scorta di acqua potabile. Seguite la nuova rubrica #Le… -