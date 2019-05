Olio extravergine d’oliva | l’elisir di lunga vita che protegge dai tumori intestinali

meteoweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2019) L’d’oliva è il migliore alleato per la salute, una vera e propria medicina naturale in grado di prevenire e curare numerose e serie patologie. Il binomio nutrizione e salute è in questi giorni al centro dell’incontro promosso a TuttoFood nello stand dii Italia Olivicola, visitato anche dal premier Giuseppe Conte, al quale ha partecipato Antonio Moschetta, Ordinario di Medicina dell’Università di Bari e ricercatore della Fondazione Airc. Un cucchiaio didi oliva aiuta a prevenire e a combattere i: è questa l’importante scoperta del gruppo di ricerca di Moschetta, i cui risultati sono pubblicati sulla rivista Gastroenterology. “L’di oliva – ha detto Moschetta – è ricco di acido oleico, una sostanza in grado di regolare la proliferazione cellulare. In studi ...

SusanStano4 : RT @alexs_: Polipetti in cassuola, o affogati o alla luciana Polipetti, pomodori pelati, peperoncino, aglio, prezzemolo,vino bianco, olio e… - MCSanchezL : RT @alexs_: Polipetti in cassuola, o affogati o alla luciana Polipetti, pomodori pelati, peperoncino, aglio, prezzemolo,vino bianco, olio e… - SereDomenici : RT @alexs_: Polipetti in cassuola, o affogati o alla luciana Polipetti, pomodori pelati, peperoncino, aglio, prezzemolo,vino bianco, olio e… -